faissal khan says he can prove aamir khan is the father of Jessica hines son jaan tells why family call him mad आमिर जेसिका के बेटे के पिता हैं, साबित कर सकता हूं…फैजल ने बताया परिवार ने पागल क्यों साबित किया
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडfaissal khan says he can prove aamir khan is the father of Jessica hines son jaan tells why family call him mad

फैजल खान ने बताया कि ऐसा क्या हुआ जो उनके परिवार ने पागल घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि आमिर जब रीना के साथ थे तब ही उनका रिलेशन जेसिका से हो गया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:35 PM
आमिर खान के भाई फैजल इन दिनों फिर से अपने परिवार के खिलाफ भड़के हुए हैं। रीसेंटली उन्होंने दावा किया था कि आमिर खान जेसिका हाइन्स के बच्चे के पिता है। अब उनका कहना है कि वह साबित कर सकते हैं कुछ मनगढ़ंत नहीं कहा। फैजल ने ये तक कहा कि आमिर जब रीना से अलग नहीं हुए थे तब ही जेसिका से उनका अफेयर था।

परिवार को गंदी भाषा में लिखा था लेटर

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में फैजल ने बताया, 'मेरे तलाक के बाद मेरे परिवार ने मुझ पर मेरी मौसी से शादी करने का दवाब डालना शुरू कर दिया था... मैंने उनसे कहा कि मुझे काम करके सेटल होने दीजिए। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उन लोगों को एक लेटर लिखा जो थोड़ी अभद्र भाषा में था और मेरे परिवारवालों के रिश्तों पर था।'

इस वजह से घोषित किया पागल

फैजल बोलते हैं, 'मेरी बहन निखत ने 3 शादियां की थीं। आमिर का रीना से तलाक हुआ। बिना शादी के उनका जेसिका हाइन्स से एक बेटा था। फिर वह किरण राव के साथ रह रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता था कि पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें। मैंने ये लेटर लिखा और शादी से इनकार किया तो उन लोगों को बुरा लगा और मुझे पागल घोषित कर दिया। कोई नहीं सुनना चाहता कि उनकी शादी और रिश्ते नहीं चल रहे। मैंने उनको आईना दिखाया था।'

रिश्ता खराब होते देखा

फैजल रीना और आमिर के रिश्ते पर भी बोले। उन्होंने कहा, 'जब उनका रिश्ता नहीं चल रहा था तो मैं वहीं था। उनका तलाक हुआ और वह काम के लिए चले गए। मैं अपने काम के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने तलाक के वक्त उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, आमिर खान प्रोडक्शंस, इसमें लगान बनी। वह काम में बहुत मशगूल थे और रीना भी उनकी मदद कर रही थीं। मैं देख रहा था कि उनका रिश्ता खराब हो रहा है और रीना के साथ जो कुछ हो रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। यह उनका (आमिर) फैसला था। उन्हें अपनी जिंदगी जीनी थी।'

डीएनए टेस्ट से होगा साबित

फैजल ने कहा कि आमिर का रीना से तलाक उनके लिए ट्रिगर था। उन्हें लग रहा था कि लोग शादी के लिए क्यों कह रहे हैं। फैजल ने दावा किया कि आमिर जब रीना के साथ थे तब ही उनका जेसिका से अफेयर था। वह बोलते हैं, 'मैं माहौल देख रहा था तो कहा कि मुझे भी अपने फैसले लेने दो जब सब अपने डिसीजन्स ले रहे हैं। मुझे आजादी से जीने दो। सबको पता है कि उनका (आमिर का) जेसिका के साथ रिलेशनशिप था और उनका बेटा भी है। वह इससे इनकार नहीं कर सकते। आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं सबका सबूत है। मैं कुछ मनगढ़ंत नहीं कह रहा।'

इमेज सुधारना चाहते हैं आमिर

फैजल आमिर के लिए बोले, 'वह दर्शकों के सामने साफ-सुधरी छवि बनाना चाहते हैं लेकिन आप इतनी औरतों के साथ उनके रिश्तों से समझ सकते हैं। वह अपनी इमेज सही रखना चाहते हैं लेकिन वो सच्चाई नहीं है।'

Aamir Khan

