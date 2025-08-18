Faisal Khan Reveals How Doctor Behaved with Him and Aamir Threatened Him फैसल खान का आरोप आमिर खान ने दी थी यह धमकी, डॉक्टर ने कहा- इसकी हेकड़ी निकालनी है, Bollywood Hindi News - Hindustan
फैसल खान का आरोप आमिर खान ने दी थी यह धमकी, डॉक्टर ने कहा- इसकी हेकड़ी निकालनी है

Faisal Khan: फैसल खान ने फिर एक बार अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल खान ने कहा कि आमिर खान ने उन्हें धमकाया और जबरदन बंद रखकर दवाएं दीं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:57 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि आमिर खान ने उन्हें जबरन गलत दवाएं दीं और उन्हें जिस अस्पताल में रखा वहां पर उनसे डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसकी हेकड़ी निकालनी है। फैसल खान ने बताया कि उन्होंने साल 2005 में अपने भाई से कहा था कि अगर उनका इलाज ही करना है तो वह तो इसले लिए तैयार हैं, इसके लिए जोर-जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फैसल ने कहा कि तब उन्होंने अपनी बहन और भाई से कहा था कि वह एक चींटी हैं जो एक दिन हाथी को भी हरा देगी।

फैसल ने लगाए कई गंभीर आरोप

फैसल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "फैमिली ने मुझे गलत दवाएं दीं, टॉर्चर किया, नर्सिंग होम में बंद किया, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने मुझे वहां एग्जामिन किया। डॉक्टर हरीश शेट्टी की पहली लाइन थी कि इसकी गुरबी निकालनी है मुझे। गुरबी मराठी स्लैंग है जिसका मतलब होता है कि वो मेरी हेकड़ी निकालना चाहते थे। मुझे शॉक लगा कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। तभी से मुझे पता था कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है, और मेरी, डॉक्टर और आमिर खान ने भी मुझे लगत तरीके से पकड़ा।"

पुलिस लेकर आए थे आमिर खान

फैसल ने आरोप लगाया कि तब आमिर खान पुलिस के साथ आए थे, आमिर खान ने कहा, "2005 में वह मेरे घर पर आए, जो उनका ही घर है असल में। और उन्होंने मुझे धमकी दी, कि अगर तुम नहीं चलोगे तो साइकैट्रिस्ट के पास तो दूसरे कमरे में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें बेहोश करेगा और तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाया जाएगा दिमागी इलाज के लिए। मैं तो सदमे में था और मैंने तब आमिर को बोला भी था कि यह सब करने की क्या जरूरत थी। अगर उन्हें मेरा दिमागी इलाज करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था।"

भाई बहन से कहा था मैं एक चींटी हूं

फैसल ने बताया कि उन्होंने अपने भाई-बहनों से कहा था कि वह एक चींटी हैं। उन्होंने कहा, "मैं तब उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में, वहां पर उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया। मैं बिलकुल लाचार था और उनके और आमिर खान के ही रहम पर था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और अब मुझे हर चीज सहनी पडे़गी। मैंने तब उनसे कहा था कि मैं एक चींटी हूं, और एक दिन चींटी हाथी को मार गिराएगी। शायद वो वक्त आज आ गया है।"

