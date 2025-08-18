आमिर खान का था अफेयर और है नाजायज बच्चा! फैसल ने बताया उन पर क्यों भड़का हुआ है परिवार

आमिर खान के भाई फैसल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनका परिवार उन पर क्यों भड़का हुआ है। एक्टर-फिल्ममेकर फैसल ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार की सलाह नहीं मानना और उनके बारे में अंदर की बातें कहना शुरू कर दिया था।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और उनका परिवार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आमिर के भाई फैसल खान ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह परिवार से अपने सभी संबंध खत्म कर रहे हैं और उन्हें जायदाद में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। फैमिली पर जबरन बंधक बनाकर रखने और गैर जरूरी दवाएं देने का आरोप लगा चुके फैसल खान ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उनके भाई आमिर खान का एक्सट्रा मैरिटल अफेयर था। फैसल ने मीडिया के साथ बातचीत में दावा किया है कि आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है।

आमिर खान का अफेयर और नाजायज बच्चा फैसल खान ने बताया, "जब मैं अपने परिवार से नाराज हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था। क्योंकि परिवार मुझ पर बहुत दबाव बना रहा था कि शादी करो। तो उस लेटर में मैंने हर फैमिली मेंबर के बारे में लिखा कि कौन क्या है। जैसे कि निखत है उसकी तीन बार शादी हो गई, आमिर का शादी के बाद तलाक हो गया रीना के साथ। और फिर उनका रिलेशनशिप भी था जेसिका हाइन्स के साथ, जिससे उन्हें एक नाजायज बच्चा भी है, शादी के अलावा। वो (आमिर) तब किरण के साथ लिव इन में रह रहा था।"

फैसल को नहीं चाहिए थी परिवार से सलाह फैसल खान ने अपने परिवार के बारे में खुलकर बोला और कहा, "मेरे पापा ने दो बार शादी की। मेरी कजिन सिस्टर ने दो बार शादी की, तलाक लिया फिर शादी की, तलाक लिया फिर शादी की। तो मैं बोलता था यार कि तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो।" फैसल ने कहा कि उनके परिवार ने उन्हें पागल घोषित करने का फैसला कर लिया क्योंकि वह सबके बारे में खुलकर बोल रहे थे।

उन्हें बुरा लगा क्योंकि सच कड़वा होता है फैसल खान ने कहा कि उनका लेटर में सच लिखना उनके परिवार को बहुत बुरा लगा क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। फैसल ने कहा कि उनके परिवार को लगा कि वह सब कुछ सबके सामने आकर बोल देंगे तो इसलिए उन्हें पागल घोषित कर दो। फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वह अपने परिवार के द्वारा ही फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। क्योंकि उनके परिवार के लोगों को उन पर बहुत गुस्सा था कि वह हर किसी के बारे में निजी बातें सबके सामने आकर बोल रहे थे।