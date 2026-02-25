Hindustan Hindi News
क्या आप तक भी पहुंची संजय लीला भंसाली के हार्ट अटैक की खबर? पढ़ें टीम का बयान

Feb 25, 2026 02:08 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Fact Check: संजय लीला भंसाली ठीक हैं। उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। ये खबर झूठी है। उनकी टीम ने खुद बयान जारी कर बताया है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है।

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की तबीयत ठीक है। दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जन्‍मदिन (मंगलवार) की पार्टी के दौरान संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आया और उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनकी टीम ने बयान जारी कर यह साफ किया कि संजय लीला भंसाली पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

संजय लीला भंसाली के परिवार का बयान

वहीं संजय लीला भंसाली के परिवार ने भी इंस्टाग्राम पर बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि संजय लीला भंसाली हॉस्पिटल गए थे, लेकिन रेगुलर चेकअप करवाने। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘संजय लीला भंसाली ठीक हैं। वह रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी के प्यार, चिंता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवादा।’

Sanjay Leela Bhansali

