AI का कमाल या फिर मेकर्स की चाल! क्या है धुरंधर-2 में सलमान वाली तस्वीरों का राज?

AI का कमाल या फिर मेकर्स की चाल! क्या है धुरंधर-2 में सलमान वाली तस्वीरों का राज?

संक्षेप:

Salman Khan: क्या फिल्म धुरंधर-2 में सलमान खान भी लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है। फोटो में सलमान खान काफी डैशिंग अवतार में फिल्म के क्रू के साथ नजर आ रहे हैं।

Feb 04, 2026 11:26 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने धुरंधर-2 के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया है। फोटो में सलमान खान फिल्म धुरंधर-2 के सेट पर ब्लैक कोट और टाई पहने नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री में चल रही गॉसिप्स के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म को और भी ग्रैंड लेवल पर लेकर जाने के लिए सलमान खान से संपर्क किया था। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर या प्रोडक्शन टीम की ओर से अभी तक इन वायरल तस्वीरों वाले मामले को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

AI का कमाल या फिर मेकर्स की चाल?

जहां एक तरफ सलमान खानक की धुरंधर-2 में एंट्री की अफवाहों से उनके फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीरें AI की मदद से तैयार की गई हैं ताकि फिल्म का बज बढ़ सके। अभी तो जब तक मेकर्स की तरफ से इस मामले में कोई कन्फर्मेशन नहीं आता है, तब तक दर्शक सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं। बता दें कि वायरल तस्वीरें में सलमान खान का लुक काफी हद तक सीक्रेट एजेंट वाला रखा गया है।

पोस्ट क्रेडिट सीन्स में नहीं मिली झलक

मालूम हो कि फिल्म धुरंधर-2 का टीजर वीडियो इसी हफ्ते मंगलवार को रिलीज किया गया है। टीजर में सलमान खान की कहीं कोई झलक नजर नहीं आती और ज्यादातर सीक्वेंस वही रखे गए हैं जो पार्ट-1 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाए गए थे। माना यह जा रहा है कि शायद मेकर्स चाहते नहीं है कि फिल्म के पार्ट-2 को लेकर अभी ज्यादा चीजें रिवील की जाएं। रणवीर सिंह का ट्रेनिंग से पहले के अवतार वाली तस्वीरें हालांकि खूब पसंद की गई और माना जा रहा है कि यह रणवीर सिंह के किरदार हमजा की कहानी का एक अलग ही हिस्सा पेश करेगी। बहरहाल अभी फिल्म को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। देखना यह है कि फल्म के पार्ट-2 को भी क्या पार्ट-1 जैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Salman Khan

