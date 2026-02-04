AI का कमाल या फिर मेकर्स की चाल! क्या है धुरंधर-2 में सलमान वाली तस्वीरों का राज?

संक्षेप: Salman Khan: क्या फिल्म धुरंधर-2 में सलमान खान भी लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है। फोटो में सलमान खान काफी डैशिंग अवतार में फिल्म के क्रू के साथ नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने धुरंधर-2 के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया है। फोटो में सलमान खान फिल्म धुरंधर-2 के सेट पर ब्लैक कोट और टाई पहने नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री में चल रही गॉसिप्स के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म को और भी ग्रैंड लेवल पर लेकर जाने के लिए सलमान खान से संपर्क किया था। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर या प्रोडक्शन टीम की ओर से अभी तक इन वायरल तस्वीरों वाले मामले को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

AI का कमाल या फिर मेकर्स की चाल? जहां एक तरफ सलमान खानक की धुरंधर-2 में एंट्री की अफवाहों से उनके फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीरें AI की मदद से तैयार की गई हैं ताकि फिल्म का बज बढ़ सके। अभी तो जब तक मेकर्स की तरफ से इस मामले में कोई कन्फर्मेशन नहीं आता है, तब तक दर्शक सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं। बता दें कि वायरल तस्वीरें में सलमान खान का लुक काफी हद तक सीक्रेट एजेंट वाला रखा गया है।