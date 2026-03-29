इंडियन फिल्मों के लिए क्यों जरूरी नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस? ये हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज
Top 10 Highest Grossing Indian Films in North America: धुरंधर 2 नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की फिल्म ने सिर्फ 10 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है। आइए जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों के नाम।
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 गल्फ देशों को छोड़कर दुनियाभर में रिलीज हुई है। फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खासकर नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर: द रिवेंज 10 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 ने बाहुबली 2 का नौ साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बॉहुबली 2 अब नॉर्थ अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है।
इंडियन फिल्मों के लिए क्यों जरूरी नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस?
नॉर्थ अमेरिका (USA और कनाडा) इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए इसलिए जरूरी है है क्योंकि यह विदेशी (Overseas) कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। यहां के टिकट महंगे होने के कारण, फिल्में वहां करोड़ों की कमाई करती हैं, जो फिल्म के कुल वैश्विक कलेक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भारत के मुकाबले सिनेमा टिकटों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिससे कम दर्शक होने पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (USD में) बहुत ज्यादा होता है।
धुरंधर 2 ने 10 दिन में तोड़ा 9 साल पुराना रिकॉर्ड
आदित्य धर की धुरंधर 2 ने 10 दिन में बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। धुरंधर 2 अब नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। koimoi.com के मुताबिक, धुरंधर 2 ने 10 में $22.01 मिलियन की कमाई कर ली है।
दूसरे नंबर पर बाहुबली 2
पिछले 9 साल से प्रभास की बाहुबली 2 नंबर 1 पर थी। अब वो रिकॉर्ड धुरंधर 2 ने तोड़ दियाहै और बाहुबली 2 अब दूसरे नंबर पर आ गई है। बाहुबली 2 का नॉर्थ अमेरिका में लाइफटाइम कलेक्शन $22 मिलियन है।
तीसरे पर धुरंधर
लिस्ट में तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर है। धुरंधर का लाइफटाइम कलेक्शन $20.65 मिलियन है। धुरंधर पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। धुरंधर 2 और धुरंधर दोनों ही आदित्य धर ने डायरेक्ट की हैं।
चौथे नंबर पर कल्कि 2898 एडी
लिस्ट में चौथे नंबर पर प्रभास की साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 एडी है। फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे कलाकार नजर आए थे। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कल्कि 2898 एडी का लाइफटाइम कलेक्शन $18.57 मिलियन है।
पांचवे नंबर पर पठान
लिस्ट में 5वें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल कलेक्शन $17.49 मिलियन है।
छठे नंबर पर आरआरआर
लिस्ट में छठे नंबर पर राम चरण और एनटी रामाराव जूनियर की फिल्म आरआरआर है। फिल्म का नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $15.34 मिलियन है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी।
7वें नंबर पर जवान
लिस्ट में 7वें नंबर पर शाहरुख खान, नयनतारा, रिद्धि डोगरा, गिरिजा ओक और विजयसेतुपति की फिल्म जवान है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस (नॉर्थ अमेरिका) पर टोटल कलेक्शन $15.23 मिलियन है।
8वें नंबर पर पुष्पा 2
लिस्ट में 8वें नंबर पर अल्लु अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 है। फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन $15.26 मिलियन है।
9वें नंबर पर एनिमल
लिस्ट में 9वें नंबर पर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल है। फिल्म साल 2023 में रिलीजड हुई थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन $15.01 मिलियन है।
10वें नंबर पर दंगल
लिस्ट में 10वें नंबर पर आमिर खान की फिल्म दंगल है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन $12.19 मिलियन है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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