Explainer: फिल्म रिलीज से पहले सेलेब्स के लिए क्यों रखे जाते हैं प्रीमियर शोज? आसान भाषा में समझिए
Explainer: फिल्म को रिलीज करने से पहले सेलेब्स के लिए ग्रैंड प्रीमियर शोज रखे जाते हैं। क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी का खेल होता है या इसके पीछे कोई गहरी मार्केटिंग स्ट्रैटजी होती है? पढ़िए एक्सप्लेनर।
किसी भी फिल्म की रिलीज से पहले सेलेब्स के लिए प्रीमियर शो क्यों रखा जाता है? उन्हें ऑडियंस से पहले फिल्म क्यों दिखाई जाती है? क्या आपके इसका जवाब पता है? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ‘गदर 2’, ‘बॉर्डर 2’, ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी-बड़ी फिल्मों को रिलीज से एक दिन पहले सेलेब्स के लिए शो रखा जाता है। यह फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही सोची-समझी मार्केटिंग और नेटवर्किंग स्ट्रेटजी होती है। कैसे? आइए समझाते हैं।
1. पॉजिटिव रिव्यूज और हाइप
फिल्म रिलीज से पहले जब इंडस्ट्री के बड़े नाम फिल्म की तारीफ करते हैं, तो आम जनता के बीच उसे देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब ‘12वीं फेल’ रिलीज हुई थी, तो कई बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने फिल्म की तारीफ सोशल मीडिया पर की थी। इससे लोगों को लगा कि फिल्म में वाकई कुछ खास है और लोग सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले गए थे।
2. सोशल मीडिया बज
आज के दौर में प्रीमियर का मतलब है ढेर सारे फोटोज और वीडियोज। जब सेलिब्रिटीज फिल्म के प्रीमियर शोज पर पहुंचते हैं तब पपराजी उनकी फोटोज और वीडियोज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये इस फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे थे। ऐसे में फिल्म इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगती है। इतना ही नहीं, उनके फैन्स को भी उस फिल्म के बारे में पता चलता है।
3. इंडस्ट्री वैलिडेशन
फिल्म देखने के बाद सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की तारीफ करते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स मालिकों का भरोसा भी फिल्म पर बढ़ता है। मान लीजिए अगर राजकुमार हिरानी या एस.एस. राजामौली जैसे डायरेक्टर्स किसी फिल्म के प्रीमियर पर जाकर उसकी तारीफ कर दें, तो फिल्म को एक क्वालिटी स्टैम्प नहीं मिल जाएगा।
4. नेटवर्किंग
प्रीमियर एक तरह की पार्टी होती है जहां पूरी इंडस्ट्री एक साथ आती है। यह नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने और एक-दूसरे के काम को सपोर्ट करने का मौका होता है।
अक्सर यशराज फिल्म्स या धर्मा प्रोडक्शंस अपनी हर बड़ी फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर रखते हैं, जिसमें पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बुलाया जाता है। यह उनके रसूख और भाईचारे को भी दिखाता है।
5. ऑनेस्ट फीडबैक
प्रीमियर में आए करीबी दोस्तों और एक्सपर्ट्स से फिल्ममेकर्स को यह अंदाजा मिल जाता है कि जनता का रिएक्शन कैसा होने वाला है। हालांकि, ज्यादातर प्रीमियर तारीफ पाने के लिए ही होते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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