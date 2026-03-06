Explainer: क्यों रात में और इनडोर शूट्स में सन ग्लासेज पहनते हैं सिलेब्स, जान लें ये 5 कारण

Why Do Celebs Wear Sunglasses: बॉलीवुड और टीवी सिलेब्स को आपने कई बार रात में या इनडोर शूट्स में भी काला चश्मा या सन ग्लासेज पहने देखा होगा। पर क्या आपने सोचा है कि सिलेब्स ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं ऐसा करने के 5 बड़े कारण।

बॉलीवुड से लेकर टीवी सिलेब्स तक को अक्सर आपने सन ग्लासेज पहने देखा होगा। ये सिलेब्स दिन में तो सन ग्लासेज लगाते ही हैं, लेकिन कई बार आपने नोटिस किसा होगा कि सिलेब्स रात में या इनडोर शूट्स में भी सन ग्लासेज लगाते हैं। लाफ्टर शेफ्स के कई एपिसोड्स में आपने कंटेस्टेंट्स को काला चश्मा पहने देखा होगा। पर क्या कभी आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं सिलेब्रिटीज।

बॉलीवुड और टीवी सिलेब्स को अक्सर आपने सन ग्लासेज में देखा होगा। उन्हें सन ग्लासेज में देखकर अगर आप सोचते हैं कि वो केवल स्टाइल और फैशन के लिए ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं। आइए जानते हैं 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से कई बार सिलेब्स रात में या इनडोर में भी काला चश्मा लगाते हैं।

निजता: लगातार पब्लिक की नजरों में रहना टीवी और बॉलीवुड स्टार्स के लिए कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में काले चश्मे या सन ग्लासेज स्टार्स को अपने और दुनिया के बीच एक बैरियर बनाने में मदद करते हैं। सन ग्लासेज में अपनी आंखें छिपा कर सिलेब्स फैंस और पैप्स से डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट बनाने से बचते हैं।

कैमरा के फ्लैश से बचाते हैं सन ग्लासेज: सिलेब्रिटीज जब भी पब्लिक में निकलते हैं, पैप्स के कैमराज और फ्लैश उनपर टिक जाते हैं। इसी वजह से कई बार सिलेब्स रात में काला चश्मा लगाते हैं। सन ग्लासेज सिलेब्स की आंखों को चमचमाते फ्लैश से बचाने में मदद करते हैं। ये दूसरा कारण है कि सिलेब्स को अक्सर आपने रात में भी काला चश्मा पहने देखा होगा।

फैशन स्टेटमेंट: जाहिर है कि सिलेब्स फैशन स्टेटमेंट के लिए भी अलग-अलग स्टाइलिश सन ग्लासेज लगाते हैं। कई बार सिलेब्स अपने एयरपोर्ट लुक को पूरा करने के लिए भी सन ग्लासेज लगाते हैं।

पफी और रेड आईज: सिलेब्स का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। ऐसे में कई बार उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें शूट पर आना पड़ता है। बिना नींद पूरी की हुई आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं। अपनी सूजी आंखे और लाल आंखें छिपाने के लिए सिलेब्स कई बार इनडोर शूट्स और रात में चश्मा लगाते हैं। इनडोर शूट्स में सन ग्लासेज पहनने का एक कारण ये भी है कि इनडोर शूट्स में बहुत सारी हेवी लाइट्स लगी होती हैं जो सिलेब्स की आंखों पर असर डालती हैं। इस वजह से भी उन्हें काला चश्मा पहनना पड़ता है।