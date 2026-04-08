फिल्म, मूवी और पिक्चर में क्या है फर्क? किसी के सामने मुंह खोलने से पहले जान लें, कहीं बेइज्जती न हो जाए
Exapliner: अक्सर आप इस चीज को लेकर कन्फ्यूजन में रहते होंगे कि आपको कब फिल्म बोलना है, कब मूवी कहना है और कब पिक्चर शब्द का इस्तेमाल करना है? अगर हां तो ये आर्टिकल आपके लिए है।
अक्सर हम फिल्म, पिक्चर और मूवी को एक समझने की गलती करते हैं। लेकिन अगर आप किसी सिनेमा प्रेमी या एक्सपर्ट के सामने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दें, तो शायद वो आपको अनाड़ी समझ ले। इसलिए इनका मतलब समझ लीजिए। ये भी जान लीजिए कि किस शब्द का इस्तेमाल कब और कहां करना है।
1. मूवी (Movie) – जब मनोरंजन ही मकसद हो
'मूवी' शब्द ‘चलने वाली पिक्चर’ काे कहा जाता है। यह शब्द सबसे ज्यादा आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है।
इस शब्द का इस्तेमाल कब करें?: जब आप दोस्तों के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए कोई मसाला फिल्म या ब्लॉकबस्टर देखने जा रहे हों। क्योंकि यह शब्द थोड़ा 'कैजुअल' है और इसका सीधा संबंध मनोरंजन और मजे से है।
उदाहरण: भाई, चल कोई बढ़िया मूवी देखते हैं।
2. फिल्म (Film) – जब बात आर्ट की हो
टेक्निकली 'फिल्म' उस सेल्युलाइड पट्टी को कहा जाता था जिस पर पुराने समय में शूटिंग होती थी। लेकिन आज के दौर में यह शब्द सिनेमा को एक आर्ट मानने वाले इस्तेमाल करते हैं।
इस शब्द का इस्तेमाल कब करें?: जब आप डायरेक्शन, कहानी या सिनेमैटोग्राफी की तारीफ कर रहे हों। फिल्म क्रिटिक्स और स्कॉलर्स हमेशा 'फिल्म' शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द थोड़ा सीरियस और प्रोफेशनल है। यही कारण है कि 'फिल्म फेस्टिवल होते हैं, मूवी फेस्टिवल नहीं।
उदाहरण: सत्यजीत रे की फिल्में विश्व स्तर पर मशहूर हैं।
3. पिक्चर (Picture) – क्लासिक और फॉर्मल अंदाज
यह सबसे पुराना और औपचारिक शब्द है। पुराने जमाने में लोग इसे पिक्चर या चलचित्र कहते थे।
इस शब्द का इस्तेमाल कब करें?: यह शब्द इंडस्ट्री के बड़े अवॉर्ड्स या पुराने दौर की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है।यह रॉयल और आधिकारिक वाइब देता है। ऑस्कर में भी सबसे बड़े अवॉर्ड को “बेस्ट पिक्चर” कहा जाता है, 'बेस्ट मूवी' नहीं।
उदाहरण: आज के जमाने में ऐसी शानदार पिक्चर दोबारा नहीं बन सकती।
ऐसे समझिए
|शब्द
|इस्तेमाल कब करें?:
|मूवी
|दोस्तों के साथ मजे और एंटरटेनमेंट की बात करते वक्त।
|फिल्म
|जब आप एक्टिंग, आर्ट या मैसेज की बात कर रहे हों।
|पिक्चर
|जब आप इसे एक इंडस्ट्री या इतिहास के तौर पर देख रहे हों।
‘धुरंधर’ को क्या कहेंगे?
1. अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हैं- भाई, 'धुरंधर' मूवी देखी क्या? क्या धांसू एक्शन है!
2. अगर आप किसी समझदार ग्रुप में हैं: आदित्य धर ने 'धुरंधर' फिल्म में कमाल का क्राफ्ट दिखाया है।
3. अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं: भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर्स में अब 'धुरंधर' का नाम भी आता है।
आसान शब्दों में
अगर आप खुद को थोड़ा कूल और समझदार दिखाना चाहते हैं, तो किसी सीरियस टॉक्स के समय ‘फिल्म’ शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बस वीकेंड एन्जॉय करना है, तो ‘मूवी’ शब्द ही बेस्ट है!
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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