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Explainer : थिएटर्स में फिल्मों के बीच में क्यों होता है इंटरवल? इन कारण को जरूर जानें

Mar 16, 2026 07:15 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप थिएटर में फिल्में देखने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मूवी के बीच में इंटरवल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इंटरवल क्यों होता है।

Explainer : थिएटर्स में फिल्मों के बीच में क्यों होता है इंटरवल? इन कारण को जरूर जानें

फिल्में देखने तो आप थिएटर्स जाते रहते हैं क्योंकि हर सिनेमा का फैन जो भी है वो थिएटर में फिल्मों को देखने जरूर जाते हैं। थिएटर में फिल्मों को देखने का मजा ही कुछ अलग है जो घर बैठकर टीवी या फोन पर देखने में नहीं आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि थिएटर में जब आप मूवीज देखने जाते हैं तो वहां इंटरवल भी होता है जिसमें लोग पॉपकॉर्न या फूट आइटेम्स लेते हैं या फिर वॉशरूम ब्रेक भी लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये इंटरवल क्यों होता है और ये सिर्फ इंडियन फिल्मों में होता है, हॉलीवुड मूवीज में नहीं।

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क्यों होता है फिल्मों में इंटरवल

चलिए पहले आपको इंटरवल के कारण के बारे में बताते हैं। दरअसल, फिल्म 2 से ढ़ाई घंटे की होती है, वहीं कुछ इससे भी ज्यादा लंबी यानी 3 घंटे तक भी होती है। ऐसे में ज्यादा देर तक फिल्म देखने से दर्शक थक जाते हैं या किसी को वॉशरूम जाना हो तो इसलिए एक इंटरवल दिया जाता है ताकि दर्शक थोड़े फ्रेश हो जाएं।

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वहीं अगर इसे थिएटर्स की कमर्शियल कमाई की बात करें तो इससे मल्टीप्लेक्स में लोग कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न समेत कई स्नैक्स लेते हैं और उनके प्राइज भी ज्यादा होते हैं जिससे वे खूब कमाते हैं।

इसके अलावा अगर आप देखें कि जब इंटरवल होता है तो तब कई ब्रांड्स और फिल्मों के प्रमोशन होते हैं तो इसके जरिए भी थिएटर ऑनर्स कमाई करते हैं और ये कमाई काफी ज्यादा होती है।

टेक्निकल वजह

वहीं टेक्निकली ऐसा कहा जाता है कि इंडयन मूवीज काफी लंबी होती है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर रील को इंटरवल के दौरान बदला जाता है।

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हॉलीवुड में नहीं होता इंटरवल

बता दें कि हॉलीवुड फिल्मों में तो इंटरवल होता ही नहीं है। वहां की फिल्में 1 से डेढ़ घंटे तक की होती है इसलिए इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती है।

थिएटर में महंगा खाना

वहीं थिएटर के फूड आइटम्स को लेकर बता दें कि इस पर कई बार डिस्कशन किया गया है कि यहां का खाना मतलब स्नैक्स काफी महंगा होता है जैसे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। कई बार मुद्दा उठाया गया है कि इनकी कीमत को कम करना चाहिए।

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पहले होते थे 2 इंटरवल

यह भी आपको बता दें कि पहले तो 1 नहीं बल्कि 2 इंटरवल होते थे फिल्मों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा नाम जोकर और संगम जैसी मूवीज में 2 इंटरवल थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों होता है थिएटर्स में फिल्मों के बीच में इंटरवल।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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