Explainer: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 4 साल बाद धरने पर क्यों बैठे उनके माता-पिता?
Sidhu Moosewala News: दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के चार साल बाद उनके मां-बाप धरने पर बैठे हैं। वे अपनी संतान की मेहनत की कमाई (रॉयल्टी) का हक मांग रहे हैं।
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर धरने पर बैठे हैं। वे मानसा (पंजाब) के पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय के बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद रिलीज हुए उनके गानों से जो करोड़ों की कमाई (रॉयल्टी) हुई है वो उन्हें नहीं मिल रही है। उन्होंने कंपनियों पर धोखाधड़ी और पुलिस पर सुस्ती से काम करने का आरोप लगाया है।
किस पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप?
बलकौर सिंह का कहना है कि जो कंपनियां उनके बेटे के गानों की मार्केटिंग और डिजिटल राइट्स (YouTube, Spotify आदि पर) संभाल रही हैं, वे पिछले एक साल से न तो ऑडिट रिपोर्ट साझा कर रही हैं और न ही रॉयल्टी का पैसा दे रही हैं।
पुलिस पर क्यों लगाया सुस्ती का आरोप?
उन्होंने आरोप लगाया कि जून 2025 में उन्होंने बंटी बैंस, गुरप्रीत सिंह भसीन और शब्बीर मोमिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, अब तक उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। पुलिस ‘राजनीतिक दबाव’ में काम कर रही है।
कितनी बड़ी है यह रकम?
सिद्धू के माता-पिता ने कोई सटीक आंकड़ा नहीं बताया है। हालांकि, बंटी बैंस ने पहले एक इंटरव्यू में अनुमान लगाया था कि सिद्धू मूसेवाला के गानों से यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है।
सिद्धू मूसेवाला के गानों पर कितने व्यूज आते हैं?
सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद भी उनके गाने (जैसे 'SYL', 'वार', 'मेरा ना') ग्लोबल चार्ट्स पर टॉप करते हैं। उनके आधिकारिक YouTube चैनल पर 6 बिलियन (600 करोड़) से ज्यादा व्यूज हैं। परिवार का कहना है कि यह उनके बेटे की कड़ी मेहनत का फल है और इस पर केवल उनके माता-पिता का अधिकार है।
पंजाबी इंडस्ट्री दे रही है साथ
इस विवाद में कई अन्य पंजाबी कलाकारों और कांग्रेस नेताओं ने भी सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता का समर्थन किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, जबकि परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता और FIR दर्ज नहीं होती, वे चुप नहीं बैठेंगे।
कैसे हुई थी सिद्धू मूसेवाला की मौत?
सिद्धू मूसेवाला की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाड़ी चलाते समय उन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया था। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने ने ही सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा है। कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा बदला लेने के लिए किया।
सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म
सिद्धू मूसेवाला की मौत के दो साल बाद उनकी मां ने आईवीएफ के जरिए बेटे को जन्म दिया था। उन्हाेंने अपने दूसरे बेटे का नाम शुभदीप सिंह सिद्धू रखा है। हालांकि, उन्हें प्यार से ‘छोटा सिद्धू’ कहते हैं।
