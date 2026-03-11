EXPLAINER: देशभर के अलग-अलग सिनेमाहॉल में एक साथ कैसे रिलीज होती हैं फिल्में? समझें पूरा प्रोसेस
How Films Are Released in Theatres: सिनेमाहॉल में आप फिल्में देखने तो कई बार गए होंगे। पर क्या आपने सोचा है कि नई फिल्में देशभर के सिनेमाहॉल में कैसे एक वक्त में रिलीज हो जाती हैं? आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।
जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है, देशभर के अलग-अलग सिनेमाहॉल में रिलीज की जाती हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बॉलीवुड की फिल्में रिलीज की जाती हैं। आप भी कई बार फिल्में देखने हॉल में देखने गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिल्में सिनेमाहॉल तक कैसे पहुंचती हैं? कैसे सिनेमाहॉल में पहुंचने के बाद फिल्म को एक साथ देशभर के अलग-अलग थिएटर्स में रिलीज किया जाता है? आइए समझते हैं फिल्म को सिनेमाहॉल में रिलीज करने का पूरा प्रोसेस।
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेंची जाती है फिल्म
फिल्म जब बनकर तैयार हो जाती है तो फिल्म के प्रोड्यूसर उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेंचते हैं। हर शहर और एरिया के अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने इलाके के थिएटर के मालिकों से बात करते हैं। फिल्म के समय और अन्य जरूरी चीजों पर बात करके डील तय करते हैं।
फिल्म रिलीज के लिए तैयार किया जाता है डिजिटल मूवी बॉक्स?
सिनेमाहॉल के मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच डील तय होने के बाद फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए एक डिजिटल मूवी बॉक्स तैयार किया जाता है। इस डिजिटल मूवी बॉक्स को डीसीपी (डिजिटल सिनेमा पैकेज) कहा जाता है। डीसीपी एक हाई क्वालिटी डिजिटल कॉपी (फिल्म की) होती है।
डीसीपी में फिल्म की एक-एक कॉपी को वाटरमार्क के साथ सील कर दिया जाता है ताकि फिल्म को लीक से बचाया जा सके। इन वॉटरमार्क के साथ अगर फिल्म लीक भी हो जाती है तो ये आसानी से पता चल सकता है कि फिल्म कहां से लीक हुई है।
फिल्म के डिजिटल बॉक्स में क्या-क्या है?
डीसीपी में फिल्म के ऑडियो-वीडियो से लेकर सबटाइटल और फिल्म को रिलीज करने के इंस्ट्रक्शन्स सब होते हैं। इस डिजिटल मूवी बॉक्स को सिक्योर नेटवर्क या फिर सैटेलाइट लिंक्स के जरिए नेशनल से लेकर वर्ल्डवाइड थिएटर्स तक पहुंचाया जाता है। इससे फिल्म सेफ और फास्ट तरीके से थिएटर्स तक पहुंचती है।
क्या होती है डिजिटल की, कैसे करती है काम?
सिनेमाहॉल में डीसीपी को डिजिटल की (Digital Key) के जरिए एक्सेस किया जाता है। इस डिजिटल की को की डिलिवरी मैसेज (केडीएम) कहा जाता है। ये डिजिटल की एक ऐसी डिजिटल चाबी होती है जो सिर्फ तय तारीख और समय पर ही एक्टिव होती है। रिलीज डेट के दिन थियेटर का स्टाफ डीसीपी को लिनक्स सर्वर के जरिए वेरीफाई करता है और की को इंस्टॉल करता है।
अगले शो के लिए लॉक हो जाती है फिल्म
सब कुछ सेट होने के बाद थियेटर का सर्वर ऑडियो को स्पीकर्स तक और वीडियो को प्रोजेक्टर तक भेजता है। इससे एक ही वक्त में सभी हॉल में एक साथ फिल्में रिलीज हो जाती हैं। इसके बाद फिल्म के खत्म होते ही केडीएम फिल्म को ऑटोमेटिक लॉक कर देते है अगले टाइम स्लॉट के प्रीमियर के लिए।
