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Explainer: पहले धुरंधर 2 और अब भूत बंगला, मेकर्स रिलीज से पहले रख रहे पेड प्रीव्यूज, जाने इसका मतलब

Apr 07, 2026 05:52 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के बाद अब अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ के पेड प्रीव्यूज रखे जा रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा न कि ये पेड प्रीव्यूज क्या होते हैं? आइए बताते हैं।

Explainer: पहले धुरंधर 2 और अब भूत बंगला, मेकर्स रिलीज से पहले रख रहे पेड प्रीव्यूज, जाने इसका मतलब

What is Paid Previews?: बॉलीवुड के बदलते दौर में फिल्मों की रिलीज के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले फिल्में सीधे शुक्रवार को रिलीज होती थीं, लेकिन अब ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ जैसी बड़ी फिल्में एक नई रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं। इस रणनीति को पेड प्रीव्यूज कहा जा रहा है। आइए समझाते हैं कि ये पेड प्रीव्यूज क्या हैं? मेकर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको इससे क्या फायदा मिल रहा है?

क्या होते हैं पेड प्रीव्यूज?

पेड प्रीव्यूज फिल्म की आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले रखे जाने वाले शोज को कहा जाता है। जैसे ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को रिलीज हुई थी, वहीं इसके पेड प्रीव्यूज 18 मार्च को रखे गए थे।

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कैसे होते हैं प्रीमियर से अलग?

ये 'प्रेस स्क्रीनिंग' या 'प्रीमियर' से अलग है क्योंकि इसमें कोई भी आम इंसान टिकट खरीदकर फिल्म देख सकता है। ये शोज सभी सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा शहरों और स्क्रीन्स पर रखे जाते हैं।

कब हैं ‘भूत बंगला’ के पेड प्रीव्यूज?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म को 16 अप्रैल, 2026 की रात 9 बजे के पेड प्रीव्यूज के साथ रिलीज किया जाएगा। इसका मकसद शुक्रवार की सुबह से पहले ही फिल्म का माहौल बनाना है।

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इससे क्या फायदा होता है?

फिल्म इंडस्ट्री की इस रणनीति के पीछे तीन बड़े कारण हैं:

1. बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को बढ़ाना

फिल्म के पहले दिन की कमाई (डे 1) को 'स्टेटस सिंबल' माना जाता है। पेड प्रीव्यूज से होने वाली कमाई को अक्सर डे 1 के कलेक्शन में ही जोड़ दिया जाता है। इससे फिल्म का ओपनिंग रिकॉर्ड बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिससे फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की इमेज बनती है।

2. 'वर्ड ऑफ माउथ' का इस्तेमाल

अगर मेकर्स को अपनी फिल्म पर भरोसा है, तो वे चाहते हैं कि लोग गुरुवार रात को ही फिल्म देखें और सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करें। जब शुक्रवार सुबह लोग उठें, तो उन्हें पहले से ही फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू मिलें और उनका शुक्रवार का शो हाउसफुल होगा।

3. कॉम्पीटिशन

जब दो बड़ी फिल्में एक-दूसरे के आसपास रिलीज होती हैं, जैसे ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ हो रही हैं, तो पेड प्रीव्यू के जरिए मेकर्स दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का अर्ली बर्ड डिस्काउंट जैसा है, सबसे पहले देखो और सबसे पहले चर्चा करो।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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