Explainer: सेलेब्स को भी खरीदनी पड़ती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट?
Explainer: क्रिकेट मैच के दौरान जब आप सेलेब्स को देखते हैं तो आपके मन में भी आता होगा न कि ये सेलेब्स भी आम लोगों की तरह टिकट लेते हैं? अगर, हां, तो यहीं आपको जवाब छिपा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आपने भी सेलेब्स को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंजॉय करते देखा होगा। तो क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया था कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे सितारों को भी आम लोगों की तरह टिकट खरीदनी पड़ती है या उन्हें इन्वाइट किया जाता है? अगर हां तो मैंने यहां उसका जवाब लिखा है। पढ़िए।
कैसे मिलती है टिकट?
सेलेब्रिटीज अक्सर बड़े-बड़े मैच ही देखने जाते हैं। उनका मैच में होना सिर्फ उनका शौक नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बड़ा मार्केटिंग टूल भी होता है। यही कारण है कि ज्यादातर बड़े सितारों को टिकट खरीदना नहीं पड़ती है, उन्हें इन्वाइट किया जाता है।
कौन करता है इन्वाइट?
स्पॉनसर्स या क्रिकेट बोर्ड (जैसे BCCI) सेलेब्स काे इन्वाइट करते हैं। इन्वाइटेड सेलेब्स अक्सर 'प्रेसिडेंट बॉक्स' या ‘कॉर्पोरेट बॉक्स’ में बैठते हैं, जहां खाने-पीने से लेकर प्राइवेसी तक की व्यवस्था होती है।
ब्रांड को करते हैं रिप्रेजेंट
अगर कोई एक्टर किसी ब्रांड का एड कर रहा है और वो ब्रांड मैच को स्पॉन्सर कर रहा है तो सेलेब को मैच में उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भारत वर्सेस इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रणवीर, राहा और आलिया ने स्पॉन्सर्ड टी-शर्ट पहनी थी।
टिकट बुक करनी हो तो सेलेब्स कैसे करते हैं?
अगर किसी सेलेब को मैच देखने जाना है और उन्हें इन्वाइट नहीं मिला है तो वे खुद टिकट बुक नहीं करते हैं। उनके मैनेजर्स सीधे क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से बात करते हैं।
सार
सेलेब्स टिकट नहीं खरीदते हैं। बीसीसीआई उन्हें इन्वाइट करता है पब्लिक अटेंशन के लिए और ब्रांड्स सेलेब्स को मैच में इन्वाइट करके करोड़ों दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।