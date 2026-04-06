Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Explainer: बिग बॉस जैसे शोज में फिल्म प्रमोट करने का एक्टर्स को पैसा मिलता है या देना पड़ता है?

Apr 06, 2026 11:01 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Explainer: अक्सर दर्शकों को लगता है कि रियलिटी शोज में फिल्म प्रमोट करने के लिए एक्टर्स को अलग से पैसे मिलते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आइए आपको पूरा बिजनेस समझाते हैं।

Explainer: बिग बॉस जैसे शोज में फिल्म प्रमोट करने का एक्टर्स को पैसा मिलता है या देना पड़ता है?

अक्षय कुमार की मच-अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ के सेट पर मस्ती करते देखा गया। यह नजारा नया नहीं है; चाहे सलमान खान का ‘बिग बॉस’ हो या ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’, बड़े सितारों का जमावड़ा हर हफ्ते टीवी पर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 20 मिनट के हंसी-मजाक के पीछे का आर्थिक गणित क्या है? क्या टीवी चैनल्स इन सुपरस्टार्स को बुलाने के लिए अपनी जेब ढीली करते हैं, या फिल्म के प्रोड्यूसर्स को सेट पर जगह पाने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है? आइए, इस पर्दे के पीछे के 'पब्लिसिटी बिजनेस' को विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:Explainer:फिल्म की रिलीज से पहले सेलेब्स के लिए क्यों रखे जाते हैं प्रीमियर शोज?

‘बार्टर सिस्टम’

टीवी चैनल और फिल्म मेकर्स के बीच सौदा होता है।

1. जब एक्टर्स किसी रिएलिटी शो में जाते हैं तो उन्हें करोड़ों दर्शकों के सामने अपनी फिल्म के बारे में बात करने का फ्री प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर वो इतने समय के लिए टीवी पर एड चलवाएं तो उन्हें करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

2. जब सलमान खान, अक्षय कुमार या श्रद्धा कपूर जैसे बड़े सितारे किसी शो में जाते हैं तो उस एपिसोड की टीआरपी आसमान छू लेती है। इससे चैनल को एड्स मिलती हैं और एडवटाइजर्स से उस एपिसोड का ज्यादा पैसा भी मिलता है।

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें

जब कोई एक्टर फिल्म साइन करता है, तो उसके एग्रीमेंट में एक प्रमोशनल क्लॉज होता है। इस क्लॉज के मुताबिक, एक्टर को फिल्म के खत्म होने के बाद करीब 10 से 15 दिन फिल्म के प्रमोशन्स के लिए देने होते हैं इसलिए, जब वे ‘बिग बॉस’ के मंच पर खड़े होते हैं, तो वे अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं।

ये भी पढ़ें:फिल्मों के लिए कैसे बनता है नकली खून, गोली लगते ही कैसे बहने लगता है ब्लड?

जब प्रोड्यूसर्स को पैसे देने पड़ते हैं

हैरानी की बात ये है कि कभी-कभी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को टीवी चैनल को पैसे देने पड़ते हैं। समझिए! अगर फिल्म छोटी है या प्रोड्यूसर चाहते हैं कि शो में उनकी फिल्म का एक स्पेशल इंटीग्रेटेड सेगमेंट (जैसे कोई खास टास्क या गाना) दिखाया जाए, तो इसे पेड प्रमोशन माना जाता है।

किसका होता है फायदा?

इस तरह के प्रमोशन से फायदा दोनों का होता है, चैनल को रेटिंग मिलती है और फिल्म को जनता का प्यार।

ये भी पढ़ें:Explainer: सेलेब्स को भी खरीदनी पड़ती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
bigg boss

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।