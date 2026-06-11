क्या आपने सुना लव सॉन्ग सुन रे पिया? कभी स्कूल में स्टेज पर भजन गाने से भी घबरा गए थे सिंगर

अगर आप नए-नए हिंदी गाने सुनने का शौक रखते हैं तो आपने अबतक लव सॉन्ग सुन रे पिया तो सुन ही लिया होगा। आज हम आपको इस खूबसूरत गाना गाने वाले सिंगर के बारे में बता रहे हैं। इस गाने को गाया और कंपोज किया है राघव कौशिक ने।

आपने अबतक लव सॉन्ग सुन रे पिया तो सुन ही लिया होगा। अगर नहीं सुना है, तो आपको एक बार ये गाना जरूर सुनना चाहिए। सुन रे पिया किसी आम इंडी गाने से काफी अलग है। इसमें ढोल की दमदार आवाज के साथ-साथ मॉडर्न सिंथ और हॉर्न का मिक्स सुनने को मिलता है। सुन रे पिया को राघव कौशिक ने गाया है। इस गाने के बोल लिखे हैं अमृता सलूजा ने। सुन रे पिया रिलीज होते ही सोशल मीडिया यूजर्स का फेवरेट बन चुका है।

सुन रे पिया की कहानी सुन रे पिया एक ऐसे लड़के की कहानी है जो लड़की के प्यार में इतना खो चुका है कि दुनिया उस लड़की में कमियां बता रही है, लेकिन फिर भी उस लड़के को लड़की में सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं।

छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी क्लासिक्ल म्यूजिक की ट्रेनिंग सुन रे पिया को राघव कौशिक ने गाया है। उन्होंने बताया कि म्यूजिक के साथ उनका रिश्ता काफी पुराना है। जब वो सात साल के थे, तब से म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। उनकी मां और टीचर्स को राघव की काबीलियत पर भरोसा था। उनके प्रोत्साहन के बाद ही छोटी सी उम्र में राघव ने क्लासिक्ल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी।

2019 में शुरू किया अपना म्यूजिक बनाना राघव ने साल 2019 में अपना म्यूजिक तैयार करना शुरू किया। म्यूजिक राघव के लिए एक जरिया था ये बताने का कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें अस प्रोसेस से प्यार हो गया। जब वो कोई धुन बना लेते हैं, तो वो काफी स्वतंत्र महसूस करते हैं। उसी वक्त से म्यूजिक राघव के लिए एक फुल टाइम यात्रा बन गई।

जब स्टेज से रोते हुए उतर आए थे राघव राघव से जब उनकी सबसे पुरानी स्टेज पर परफॉर्म करने की याद के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें वो याद आता है जब वो स्टेज पर भजन गाने चढ़े थे और रोते हुए स्टेज से उतर गए थे क्योंकि वो डर गए थे। राघव ने कहा, “परफॉर्म करने की मेरी सबसे पुरानी याद है स्कूल की, जब मैं स्टेज पर भजन गाने के लिए चढ़ा था, और फिर रोते हुए स्टेज से उतर गया था क्योंकि मैं बहुत डर गया था।” राघव ने कहा कि एक वो दिन था, एक ये दिन था कि साल 2021 में मैंने जवहारलाल स्टेडियम में अपने बैंड के साथ भीड़ के सामने परफॉर्म किया।

राघव के लिए सुन रे पिया के क्या हैं मायने? राघव से जब पूछा गया कि उनके लिए सुन रे पिया के क्या मायने हैं तो उन्होंने कहा कि इस गाने के जरिए वो अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल अलग तरीके से आए हैं। अभी तक लोग मुझे सॉफ्ट गानों के साथ जोड़कर देखते थे, लेकिन सुन रे पिया मेरी एक दूसरी साइड दिखाता है जिसपर मुझे उतना ही गर्व है।

उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही एक ऐसा गाना बनाना चाहते थे जिसपर लोग डांस कर सकेंगे, जिसमें पूरा ड्रामा हो। उन्होंने कहा, गाने की शुरुआत ढोल से होती है, और जब वो होती है तो खुद को उसके साथ हिलने से रोक पाना मुश्किल होता है।