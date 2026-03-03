Hindustan Hindi News
ईशा गुप्ता लौंटी भारत, डिटेल में बताया कि अबू धाबी के एयरपोर्ट और होटल में क्या हुआ था

Mar 03, 2026 02:00 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Esha Gupta: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अबू धाबी में फंसी ईशा गुप्ता भारत लौट आई हैं। एक्टर ने पोस्ट शेयर कर बताया कि वहां उन्होंने क्या देखा और क्या सुना।

एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भारत लौट आई हैं। वह मिडिल ईस्ट में बढ़ते झगड़ों के बीच अबू धाबी में फंस गई थीं। वापस आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और बताया कि वहां उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। आइए आपको बताते हैं कि अबू धाबी में वो कैसे फंसी और भारत कैसे वापस आईं।

एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

ईशा ने लिखा, ‘28 फरवरी के दिन मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पर थी। दोपहर के 1 बजे रहे थे और एयरपोर्ट बंद हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई थी। फिर मिसाइल हमले की खबरें आने लगीं और किसी को नहीं पता था कि अगले मिनट हमारे साथ क्या होगा। अजनबी एक-दूसरे को दिलासा दे रहे थे, सभी अपने परिवार को फोन कर रहे थे।'

लोगों ने क्या बताया?

ईशा ने आगे लिखा, ‘मैंने चेक-इन नहीं किया था इसलिए मैं वापस होटल चली गई थी। उस रात एयरपोर्ट से होटल आए लोगों ने हमें बताया कि एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर्स को खाने के लिए जितना हो सके कैश दिया गया। फिर उन्हें अपने सामान के वापस आने का इंतजार करना पड़ा। कुछ घंटों के बाद पैसेंजर्स को लाइन में लगवाया उन्हें उनका सामान और अबू धाबी के होटलों में रहने की जगह दी। इतना ही नहीं, अलग-अलग होटलों में जाने के लिए बसें भी तैयार कीं।'

होटल मैनेजमेंट

ईशा बोलीं, ‘मैंने होटल मैनेजमेंट को देखा, वे कल रात वाले ही कपड़ों में थे, अभी भी काम कर रहे थे, एक्टिव थे और हर चीज का ध्यान रख रहे थे। उन सवालों के जवाब भी दे रहे थे जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। डिलीवरी वाले अभी भी वहां डिलीवरी कर रहे थे। कहीं भी सर्विस में कोई कमी नहीं थी। लॉबी लोगों से भरी थी, सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से हम भी डरे हुए थे, लेकिन कोई अफरा-तफरी नहीं थी।’

एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ

ईशा ने आगे लिखा, ‘हम एयरलाइन को बार-बार कॉल कर रहे थे कि हमें अगली फ्लाइट कब मिलेगी। वहां कोई प्राॅब्लम नहीं थी, लेकिन अपने देश वापस लौटना था। तारीफ करने वाली बात है, एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ बहुत मददगार है। वे शांत थे और हर बार हर सवाल का जवाब दे रहे थे। हम एयरपोर्ट बहुत पहले पहुँच गए थे इसलिए हम खुशकिस्मत थे कि हम एतिहाद की पहली कमर्शियल फ्लाइट में थे जो कल दोपहर दिल्ली के लिए उड़ी थी। एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू नहीं था, फिर भी, स्टाफ हर तरह से मदद करने के लिए तैयार था। ऐसे जवाब भी दिए जो उन्हें अभी तक पता नहीं थे। यह सब एक देश की रीढ़ और उसकी ताकत को दिखाता है।’

