ईशा देओल को अपने ससुराल में नहीं थी शॉर्ट्स और गंजी पहनने की इजाजत, घर की महिलाएं करती थीं ये काम
ईशा देओल को भरत से शादी के बाद पता चला था कि वहां उन्हें छोटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। उनके ससुराल की महिलाएं पतियों के लंच के डिब्बे पैक किया करती थीं।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। साल 2024 में उन्होंने अपने पति और बिजनेसमैन भरत तख्तानी से 12 साल लंबे रिश्ते के बाद अलग होने का फैसला लिया। ईशा और भरत की शादी साल 2011 में हुई थी। ये एक ग्रैंड शादी थी जिसमें एक्टर्स पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन शादी के बाद जब ईशा अपने ससुराल पहुंची तो बदला हुआ कल्चर उनके लिए किसी सदमे जैसा था। वो अपनी पसंद के छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही थीं।
शॉर्ट्स नहीं पहन सकती थीं ईशा
ईशा ने अपनी किताब ‘अम्मा मिया’ जो 2020 में लॉन्च की गई थी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था कि जब वह भरत के जॉइंट फैमिली वाले घर में रहने लगीं, तो उन्हें सबसे पहले अपने पहनावे में बदलाव करना पड़ा। ईशा ने बताया, “जब हम 2012 में शादी के बाद घर आए, तो सब कुछ बदल गया। मैं पहले जैसे घर पर शॉर्ट्स और गंजी पहनकर घूम नहीं सकती थी।” हालांकि कपड़ों की आजादी कम होने के बावजूद ईशा ने माना कि उनके ससुराल वाले बेहद प्यारे थे और उन्होंने उन्हें परिवार में बहुत अपनापन दिया।
तख्तानी परिवार की महिलाएं
ईशा ने यह भी बताया था कि तख्तानी परिवार की महिलाएं अपने पतियों के लिए लंचबॉक्स पैक करती थीं, जबकि उन्होंने भरत से मिलने से पहले तक कभी खाना नहीं बनाया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके ससुराल की महिलाएं “किचन की क्वीन्स” थीं। अपनी सास की तारीफ करते हुए ईशा ने लिखा, “मुझे कभी भी किचन में जाने या बहू होने के नाम पर ऑर्थोडॉक्स काम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मेरी सास ने मुझे अपने तीसरे बेटे की तरह माना। चॉकलेट ब्राउनी और फ्रूट विद क्रीम मुझे अक्सर भेजा जाता था। मैं तो पहले बहू होने के नाते खूब लाड़-प्यार से बिगाड़ी गई।”
भरत को मिली नई साथी
भरत और ईशा की इस शादी से दोनों की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं। दोनों की परवरिश ईशा कर रही हैं। शादी के बाद 11 साल बाद दोनों ने साल 2024 में अपने अलग होने के बारे में दुनिया को बताया। अब भरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मेघना लखानी के साथ रिश्ते में हैं।
