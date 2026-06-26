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एशा देओल भरत तख्तानी से अलग होने के बाद मिस कर रहीं जिंदगी में रोमांस, बोलीं- मैं पूरी तरह से…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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धर्मेंद्र-हेमा की बेटी एशा देओल का कहना है कि वह रोमांटिक हैं और लवस्टोरीज और प्यार के गाने पसंद हैं। भरत से अलग होने के बाद वह इस वक्त जिंदगी में रोमांस को मिस कर रही हैं।

एशा देओल भरत तख्तानी से अलग होने के बाद मिस कर रहीं जिंदगी में रोमांस, बोलीं- मैं पूरी तरह से…

एशा देओल साल 2024 में अपने पति से अलग हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वह बहुत रोमांटिक हैं और जीवन में अब रोमांस की कमी महसूस कर रही हैं। एशा ने यह भी कहा कि ब्रेकअप होने या शादी टूटने से प्यार के लिए उनकी जो फीलिंग या सोच है वह नहीं बदल सकती। तलाक या अलग होने के उन्होंने पर्सनल और सेंसिटिव कहा। एशा यह भी बोलीं कि वह अपने फैसले लेने के लिए दूसरो की ओपिनियन की परवाह नहीं करतीं।

एशा मिस कर रही हैं प्यार

एशा देओल कर्ली टेल्स पॉडकास्ट में थीं। यहां उन्होंने भरत तख्तानी से अलगाव पर डिटेल में बात की। एशा बोलीं, 'मुझे लगता है किसी इंसान की जिंदगी में प्यार और रोमांस सबसे अहम चीजें हैं, जो मैं इस वक्त मिस कर रही हूं। मुझे रोमांटिक होना पसंद है। मैं पूरी तरह से रोम-कॉम पर्सन नहीं हूं। मुझे प्यार के गाने और लव स्टोरीज पसंद हैं।'

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ब्रेकअप से नहीं बदलती सोच

पुराने ब्रेकअप्स या शादी के टूटने के बाद एशा की सोच प्यार के लिए कुछ बदली? इस पर एशा ने जवाब दिया, 'नहीं ये सब नहीं बदला। ब्रेकअप होते रहते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड्स थे, जिनसे मैंने ब्रेकअप किया। ये सब होता है लेकिन इससे प्यार को लेकर मेरा आइडिया नहीं बदल जाता। हम सब हेमाजी और धर्मेंद्रजी के बीच अनकंडीशनल प्यार देखकर बड़े हए हैं।'

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अलग होना पर्सनल

भरत तख्तानी से अलग होने पर एशा ने कहा कि यह बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव चीज है। खासतौर पर अगर इसमें बच्चे भी शामिल हैं तो। एशा ने कहा कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि यह हेडलाइन बने। एशा बोलीं, 'यह बहुत ही पर्सनल चीज है। यह दो लोगों के बीच का मामला है। इस प्रोफेशन में सब चीज पब्लिक के सामने है। मैं, भरत या उनकी फैमिली कई चीजों को लेकर खुले नहीं है। पर ये मौका था जब हमें ये फेस करना पड़ा और बच्चे भी शामिल हैं। ये जीवन की सेंसिटिव जगहे हैं। यहां सावधानी से काम करना होता है।'

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नहीं करतीं दूसरों की परवाह

एशा बोलती हैं, 'जब फैसला लेने की बात आती है तो मैं दूसरों की परवाह नहीं करती। मैं अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हूं क्योंकि कल को ये सही होगा या गलत मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाऊंगी। चाहे वो फिल्में हों या बॉयफ्रेंड। गलतियां तो होती हैं लेकिन ये आपको मजबूत बनाते हैं और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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esha deol

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