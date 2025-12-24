पिता के निधन के बाद पहली बार पब्लिक में दिखीं ईशा, पैपराजी के सवाल से हुईं हैरान

संक्षेप: Esha Deol Video: पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार ईशा देओल पैप्स के कैमरे पर नजर आईं। ईशा देओल इस दौरान एक पैपराजी का सवाल सुनकर हैरान हो गईं।

धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार बेटी ईशा देओल पब्लिक में नजर आई हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया। ईशा देओल को पैप्स ने अपने कैमरे में कैद किया और ईशा ने भी पैप्स के सामने पोज किया। इसी दौरान एक पैप ने ईशा देओल से एक सवाल किया जिसे सुनकर वो हैरान रह गईं और वहां से हाथ जोड़कर चली गईं।

मुंबई एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल मंगलवार को ईशा देओल मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं। ये पहली बार था जब पिता के निधन के बाद ईशा पब्लिक में नजर आईं। ईशा देओल ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने क्रू नेक ब्लैक टी-शर्ट विद ब्लैक पैंट्स पहनी हुई थीं। उन्होंने अपने बाल खोले हुए थे। ईशा ने अपने लुक के साथ रेड नेलपेंट लगाई थी।

ईशा के चेहरे पर दिखा पिता को खोने का दर्द ईशा सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जा रही थीं कि तभी पैप्स ने उन्हें पोज करने के लिए रोका। पैप्स की बात सुनकर ईशा रुकीं और कैमरे के सामने पोज किया। ईशा देओल के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ समझ आ रहा था।

पैप्स के सवाल सुन हैरान हुईं ईशा ईशा देओल जैसे ही पोज करने के लिए खड़ी होती हैं एक आवाजा आती है मैम यहां पर देखिए, उसके बाद एक दूसरी आवाज आती है कि मैम कैसी हैं आप? इन आवाजों के बीच ही ईशा थोड़ी हैरान दिखती हैं और हाथ से ईशारा करके पूछा कि ये कैसा सवाल है। इसके बाद वो हाथ जोड़ती हैं और वहां से पैप्स को बाय करके निकल जाती हैं।