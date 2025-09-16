esha deol says she is ready to fall in love again, its a beautiful feeling ईशा देओल तलाक के बाद भी हैं दोबारा प्यार करने के लिए तैयार, बोलीं-ये एक खूबसूरत एहसास है, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडesha deol says she is ready to fall in love again, its a beautiful feeling

ईशा देओल तलाक के बाद भी हैं दोबारा प्यार करने के लिए तैयार, बोलीं-ये एक खूबसूरत एहसास है

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने पति भरत तख्तानी से तलाक के बाद कहा कि वो अब भी प्यार में यकीन करती हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा प्यार करते रहने चाहिए। ये एक खूबसूरत एहसास है।

Usha लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:28 PM
share Share
Follow Us on
ईशा देओल तलाक के बाद भी हैं दोबारा प्यार करने के लिए तैयार, बोलीं-ये एक खूबसूरत एहसास है

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रही। साल 2012 में दोनों ने सात फेरे लिए थे और करीब 11 साल बाद 2024 में अलग होने का फैसला किया। कपल ने तलाक को आपसी सहमति से बताया और आज भी अपनी बेटियों राध्या और मिराया की को-पैरेंटिंग कर रहे हैं। इस बीच जहां भरत तख्तानी अपनी नई पार्टनर मेघना लखानी तलरेजा के साथ रिलेशनशिप ऑफिशियल कर चुके हैं, वहीं अब ईशा देओल भी अब नए प्यार के लिए तैयार हैं।

प्यार पर भरोसा

ईशा ने कहा कि भले ही वह इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन प्यार के जादू पर उनका भरोसा हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा प्यार में पड़ने में विश्वास रखूंगी। प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं हमेशा मानती हूं कि इंसान को मोहब्बत करते रहना चाहिए। हां, इस वक्त मैं किसी को डेट नहीं कर रही, लेकिन यह सच है कि जिंदगी सिर्फ रोमांस पर निर्भर नहीं करती। साथी होना अच्छा है, लेकिन वही सबकुछ नहीं है।”

नए प्यार की तलाश

जहां भरत तख्तानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मेघना लखानी के साथ तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था, वहीं ईशा ने साफ किया कि वह भी आगे चलकर प्यार को फिर से अपनाने के लिए खुली हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि प्यार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और यह हमेशा इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।

बॉलीवुड डेब्यू और ट्रोलिंग पर खुलकर बोलीं ईशा

अपनी फिल्मों को याद करते हुए ईशा ने कहा कि उनके दौर में ऑडियंस स्टारकिड्स के प्रति आज की तरह सख्त नहीं थी। उन्होंने कहा, “तब ऑडियंस दयालु थी। आजकल हर स्टारकिड के डेब्यू पर ट्रोलिंग होती है, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए जज नहीं कर सकते कि वह किसी एक्टर का बेटा या बेटी है।”

esha deol hema malini Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।