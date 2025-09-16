ईशा देओल तलाक के बाद भी हैं दोबारा प्यार करने के लिए तैयार, बोलीं-ये एक खूबसूरत एहसास है

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने पति भरत तख्तानी से तलाक के बाद कहा कि वो अब भी प्यार में यकीन करती हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा प्यार करते रहने चाहिए। ये एक खूबसूरत एहसास है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रही। साल 2012 में दोनों ने सात फेरे लिए थे और करीब 11 साल बाद 2024 में अलग होने का फैसला किया। कपल ने तलाक को आपसी सहमति से बताया और आज भी अपनी बेटियों राध्या और मिराया की को-पैरेंटिंग कर रहे हैं। इस बीच जहां भरत तख्तानी अपनी नई पार्टनर मेघना लखानी तलरेजा के साथ रिलेशनशिप ऑफिशियल कर चुके हैं, वहीं अब ईशा देओल भी अब नए प्यार के लिए तैयार हैं।

प्यार पर भरोसा ईशा ने कहा कि भले ही वह इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन प्यार के जादू पर उनका भरोसा हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा प्यार में पड़ने में विश्वास रखूंगी। प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं हमेशा मानती हूं कि इंसान को मोहब्बत करते रहना चाहिए। हां, इस वक्त मैं किसी को डेट नहीं कर रही, लेकिन यह सच है कि जिंदगी सिर्फ रोमांस पर निर्भर नहीं करती। साथी होना अच्छा है, लेकिन वही सबकुछ नहीं है।”

नए प्यार की तलाश जहां भरत तख्तानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मेघना लखानी के साथ तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था, वहीं ईशा ने साफ किया कि वह भी आगे चलकर प्यार को फिर से अपनाने के लिए खुली हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि प्यार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और यह हमेशा इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।