ईशा ने देखी भाई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2, रिव्यू देते हुए बोलीं- आप तो…

संक्षेप: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। अब ईशा देओल ने बॉर्डर 2 देखी और अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर दिया है।

बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। अब सनी देओल की बहन ईशा देओल ने फिल्म को लेकर अपना रिव्यू दिया है। इसके अलावा उन्होंने सबसे फिल्म देखने की अपील की है।

ईशा ने फिल्म को लेकर क्या कहा ईशा ने सनी और बहन अहाना के साथ फोटो शेयर की और लिखा, ‘हैप्पी रिप्बलिक डे। बहुत खुश हूं कि पापा को पद्म विभूषण अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर 2 अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर देखिए। हमने पिछली रात फिल्म देखी। सनी देओल आप बेस्ट हैं। अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और निधि दत्ता काफी शानदार फिल्म है। आप सबको सैल्यूट।’

बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग में साथ दिखे भाई-बहन दरअसल, रविवार शाम को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग थी जिसमें ईशा देओल और अहाना देओल अपने भाई सनी को सपोर्ट करने आए। सनी ने भी ईशा और अहाना के साथ पैपराजी के सामने पोज दिए। फैंस तीनो को साथ देखकर काफी खुश हुए। धर्मेंद्र के निधन के बाद तीनों पहली बार साथ नजर आए हैं पब्लिकली।

ईशा हमेशा करती हैं सनी को सपोर्ट वैसे ईशा हमेशा सनी को सपोर्ट करती हैं। इससे पहले 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई थी तब ईशा ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल के साथ परिवार वाले भी शामिल हुए थे।

बॉर्डर 2 का कलेक्शन बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म ने अब तक टोटल 121 करोड़ की कमाई कर ली है भारत में। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ हैं। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जे पी दत्ता ने मूवी को प्रोड्यूस किया है।