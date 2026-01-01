Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडEsha Deol Remembers Father Dharmendra As She Celebrates New Year Bobby Deol Reacts
नए साल पर ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने भी किया रिएक्ट

नए साल पर ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने भी किया रिएक्ट

संक्षेप:

ईशा देओल पिता धर्मेंद्र को याद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। अब उन्होंने नए साल पर भी पोस्ट किया है जिसमें वह पिता को याद कर रही हैं।

Jan 01, 2026 11:23 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस बार देओल परिवार के लिए नया साल पहले की तरह खास नहीं है क्योंकि पिछले साल ही नवंबर में धर्मेंद्र उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब ईशा देओल ने नए साल पर अपनी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया है। इतना ही नहीं बॉबी देओल ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईशा का पोस्ट

ईशा ने फोटो शेयर की है जिसमें वह बुर्ज खलीफा के पास नजर आ रही हैं और आसमान की तरफ ईशारा कर रही हैं। फोटोज शेयर कर ईशा ने लिखा, लव यू पापा। बॉबी ने इस पर दिल वाले इमोजी पोस्ट किए हैं।

पिछले साल हुआ धर्मेंद्र का निधन

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह काफी समय से बीमार थे और कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद उन्हें फिर घर ले आए थे और घर से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। धर्मेंद्र के निधन के बाद अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थीं हेमा मालिनी और सनी-बॉबी द्वारा।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस

धर्मेंद्र के निधन के बाद अब उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो गई है। 1 जनवरी को श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया भी हैं। सिमर और अगस्त्य की यह पहली फिल्म है जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र के अंदर दर्द था पंजाब छोड़ने का, इक्कीस के डायरेक्टर बोले- घर जाना…

सिमर, अक्षय कुमार की भांजी हैं और अक्षय के परिवार से उनके बाद अब वह पहली हैं जो मूवीज में आएंगी। वैसे पहले यह मूवी दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर फिल्म को पोस्टपोन करके जनवरी में रिलीज किया जा रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dharmendra Deol esha deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।