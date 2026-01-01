नए साल पर ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद, बॉबी देओल ने भी किया रिएक्ट

संक्षेप: ईशा देओल पिता धर्मेंद्र को याद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। अब उन्होंने नए साल पर भी पोस्ट किया है जिसमें वह पिता को याद कर रही हैं।

इस बार देओल परिवार के लिए नया साल पहले की तरह खास नहीं है क्योंकि पिछले साल ही नवंबर में धर्मेंद्र उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब ईशा देओल ने नए साल पर अपनी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया है। इतना ही नहीं बॉबी देओल ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।

ईशा का पोस्ट ईशा ने फोटो शेयर की है जिसमें वह बुर्ज खलीफा के पास नजर आ रही हैं और आसमान की तरफ ईशारा कर रही हैं। फोटोज शेयर कर ईशा ने लिखा, लव यू पापा। बॉबी ने इस पर दिल वाले इमोजी पोस्ट किए हैं।

पिछले साल हुआ धर्मेंद्र का निधन बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह काफी समय से बीमार थे और कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद उन्हें फिर घर ले आए थे और घर से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। धर्मेंद्र के निधन के बाद अलग-अलग प्रेयर मीट रखी गई थीं हेमा मालिनी और सनी-बॉबी द्वारा।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस धर्मेंद्र के निधन के बाद अब उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो गई है। 1 जनवरी को श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया भी हैं। सिमर और अगस्त्य की यह पहली फिल्म है जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है।