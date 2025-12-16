सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर पर ईशा देओल ने दिया रिएक्शन, धर्मेंद्र के बाद भी साथ हैं भाई-बहन

संक्षेप: धर्मेंद्र की डेथ के बाद उनके दोनों परिवार में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबर थी। लेकिन अब ईशा देओल के एक रिएक्शन ने ये साफ कर दिया है कि पिता की डेथ के बाद भी उनके दोनों परिवार साथ हैं।

धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा देओल परिवार शोक में डूबा हुआ हैं। एक्टर ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहा था जिसके बाद दो अलग प्रार्थना सभाएं रखी गई। एक तरफ धर्मेंद्र का पहला परिवार था। सनी और बॉबी देओल ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास आयोजन किया था। वहीं दिल्ली में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना ने धर्मेंद्र की याद में आयोजन किया था। ऐसे में खबरें सामने आई थी कि दोनों परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब ईशा ने सनी देओल के पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया है।

ईशा देओल ने किया रिएक्ट दरअसल, आज सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीज़र सामने आया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीज़र शेयर किया था जिसपर ईशा देओल ने भी लाइक किया है। इससे तो लग रहा है कि धर्मेंद्र की डेथ के बाद भी ये दोनों परिवार साथ हैं। इससे पहले कई मौकों पर ईशा अपने बड़े भैया सनी देओल के लिए पोस्ट शेयर कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने गदर 2 की सक्सेस पार्टी भी रखी थी जिसमें पहली बार सनी देओल, बॉबी देओल, अहाना देओल और ईशा देओल पैपराजी के सामने एक साथ नजर आए थे। एक्ट्रेस ने खुलकर हर जीत पर अपने दोनों सौतेले भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं।