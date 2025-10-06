esha deol lunch date with ex husband bharat takhtani, spotted sister ahana deol तलाक के बाद पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ लंच डेट पर दिखीं ईशा देओल, बहन अहाना भी साथ आई नजर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडesha deol lunch date with ex husband bharat takhtani, spotted sister ahana deol

तलाक के बाद पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ लंच डेट पर दिखीं ईशा देओल, बहन अहाना भी साथ आई नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल को पति भरत तख्तानी से तलाक के एक साल बाद साथ देखा गया। दोनों ने संडे का लंच साथ में किया। भरत ने तस्वीर शेयर करते हुए देओल बहनों को अपना परिवार बताया।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 04:41 PM
share Share
Follow Us on
तलाक के बाद पूर्व पति भरत तख्तानी के साथ लंच डेट पर दिखीं ईशा देओल, बहन अहाना भी साथ आई नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी तलाक के बाद एक साथ नजर आए हैं। दोनों एक साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब इन्हें साथ देखना फैंस के लिए सरप्राइज है। भरत ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ईशा, उनकी बहन अहाना और उनके पति नजर आ रहे हैं। चारों ने संडे का लंच टाइम एक साथ बिताया था। भरत ने देओल बहनों को अपना परिवार बताया।

ईशा और भरत

भरत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में तस्वीर शेयर की है। ये एक सेल्फी है जिसे खुद भरत ने क्लिक किया है। पीछे कुर्सी पर वाइट टॉप में ईशा नजर आ रही हैं, साथ में अहाना खड़ी हैं और उनके पीछे वैभव बोहरा हैं। भरत ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘फैमिली संडे’।

शादी और तलाक

ईशा और भरत ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने दो प्यारी बेटियों को जन्म दिया। लेकिन कुछ सालों में ही इनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। साल 2024 में इनके अलग होने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तलाक ले चुके हैं और मिलकर दोनों बेटियों की परवरिश कर रहे हैं।

मेघना की एंट्री

वहीं भरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। हाल में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की थीं जिसमें उन्हें एंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ देखा गया था। भरत ने मेघना का अपने परिवार में स्वागत किया था। अब दोनों की शादी की खबरें सामने आ रही हैं।

esha deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।