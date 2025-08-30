ईशा देओल के पूर्व पति भरत की जिंदगी में आई ये खास महिला, तस्वीर शेयर करते हुए लिखा ये सुंदर कैप्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी की जिंदगी में खास शख्स की एंट्री हो चुकी है। भरत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी जिंदगी की इस खास महिला को दुनिया से मिलवाया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल के पूर्व पति बिजनेसमैन भरत तख्तानी की जिंदगी में किसी खास शख्स की एंट्री हुई है। भरत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खास महिला को अपने परिवार का हिस्सा बना दिया है। दरअसल, भरत और ईशा देओल शादी के 12 साल बाद अलग हो चुके हैं। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी और पिछले साल अलग होने का एलान किया। अब भरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। एंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ उनकी यूरोप ट्रिप की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों के साथ जो कैप्शन लिखा गया है उससे दोनों की रिश्ते की गहराई का पता चल रहा है।

यूरोप ट्रिप से सामने आई तस्वीरें भरत तख्तानी ने हाल ही में यूरोप ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे एंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ देखे जा सकते हैं। एक फोटो पोस्ट करते हुए भरत ने लिखा – “मेरे परिवार में आपका स्वागत है।” वहीं मेघना ने भी एक तस्वीर शेयर कर लिखा, “जर्नी यहां से शुरू हो रही है।” ये तस्वीरें स्पेन के मैड्रिड की हैं। इन तस्वीरों में भरत और मेघना बेहद खुश नजर आए। दोनों को कैजुअल लुक में एक-दूसरे के साथ समय बिताते देखा गया। इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते की खबर को कन्फर्म कर दिया है।

भरत-ईशा देखे थे साथ कुछ समय पहले भरत और ईशा साथ में नजर आए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। लेकिन अब भरत की नई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि उनकी जिंदगी में खास शख्स की एंट्री हो चुकी है।