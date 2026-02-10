Hindustan Hindi News
Entertainment Top 5: राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, रणवीर का फरहान पर आरोप

संक्षेप:

एंटरटेनमेंट जगत में आज ये पांच खबरें छाई रहीं। राजपाल यादव के इमोशनल बयान के बाद सोनू सूद उनकी मदद के लिए आगे आए। रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की कंपनी पर सीरियस नहीं होने का दावा किया। गोविंदा ने पत्नी सुनीता के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी।

Feb 10, 2026 10:51 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आज एंटरटेनमेंट जगत में राजपाल यादव, गोविंदा से जुड़ी खबरें छाई रहीं। रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच हुए विवाद की भी नई अपडेट सामने आई। राजपाल यादव चेक बाउंस केस में जेल में बंद हैं। लेकिन उनकी मदद के लिए सोनू सूद समेत कई लोग आगे आए हैं। सोनू सूद ने दूसरे लोगों से एक्टर की मदद की अपील की। वहीं गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप पर चुप्पी तोड़ी है। रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी पर डॉन 3 को लेकर सीरियस नहीं होने का आरोप लगाया।

राजपाल यादव मामला

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस केस में हाल में खुद को सरेंडर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने न्यूज एक्स के साथ बातचीत में कहा कि उनके पास पैसे नहीं है और ना ही इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त है। वो इस संकट से अकेले ही डील कर रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सोनू सूद ने एक्टर की मदद करने की अपील की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिप करें।

राजपाल यादव



गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा लगातार अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में पत्नी सुनीता के लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। एक्टर ने अपने नाम पर बनी करण जौहर की फिल्म की भी आलोचना की। गोविंदा का ये बयान खबरों में बना हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिप करें।

घुसखोर पंडत का बदला जाएगा टाइटल

मनोज बाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडत के टाइटल को लेकर विवाद चल रहा था। लोगों ने ये टाइटल को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया कि इस फिल्म टाइटल बदला जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिप करें।

अब भी काम करते रहना चाहते हैं अमिताभ

83 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने हाल के ब्लॉग में काम करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि वो कैसे अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर रहे हैं। वो काम करते रहने की अहमियत को समझते हैं और इस मेहनत का फल भी उन्हें धीरे-धीरे मिल ही जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिप करें।

अमिताभ बच्चन

रणवीर सिंह ने फरहान पर लगाया आरोप

रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने के बाद उनका फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच विवाद चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि रणवीर ने इसलिए डॉन 3 छोड़ी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस फिल्म को लेकर सीरियस नहीं था और ऋतिक रोशन के साथ उन्हें रिप्लेस किए जाने की प्लानिंग कर रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिप करें।

