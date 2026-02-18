Hindustan Hindi News
Entertainment Top 5 : सलीम खान हुए अस्पताल में भर्ती, सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का हुआ निधन

Feb 18, 2026 12:51 am IST
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मंगलवार को काफी शॉकिंग खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने सबको परेशान किया, वहीं शाम में खबर आई कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया।

मनोरंजन जगत में मंगलवार को काफी हलचल मची रही। इसके अलावा काफी शॉकिंग खबरें भी आई हैं। मंगलवार को कई सेलेब्स के लिए अच्छा दिन भी नहीं रहा है। एक तरफ सलीम खान अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन भी हो गया। बताते हैं आपको अब मंगलवार की 5 बड़ी खबरों के बारे में।

सलीम खान अस्पताल में भर्ती

सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ऐडमिट हैं। फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी में लाए थे। आपातकालीन उपचार शुरू करने के बाद, मिस्टर खान को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। पूरा खान परिवार और इंडस्ट्री के कई सेलेब्स सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन

सिद्धार्थ मल्होत्रा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक्टर के पिता का दिल्ली में निधन हो गया है। काफी समय से वह बीमार थे और मंगलवार को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए पिता को एक इमोशनल ट्रिब्यूट भी दिया है।

एक्ट्रेस प्रवीना देशपांडे का निधन

हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस प्रवीना देशपांडे का मंगलवार को निधन हो गया। उनके परिवार के मुताबिक एक्ट्रेस मायलोमा बीमारी से पीड़ित थीं। मंगलवार को ही एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लास्ट प्रवीना वेब सीरीज तस्करी में नजर आई थीं जिसमें इमरान हाशमी लीड रोल में हैं।

क्या गोविंदा को माफ करेंगी सुनीता

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिलेशन में अनबन की खबरें काफी समय से आ रही हैं।अब गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह गोविंदा को माफ करने को तैयार हैं अगर वह उनके हिसाब से रहें जैसा वह विश्वास रखती हैं। इसके अलावा सुनीता ने कहा कि वह अब इस उम्र में स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हैं।

राजपाल यादव जेल से आए बाहर

राजपाल यादव जो चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, वह मंगलवार को रिहा हो गए हैं। एक्टर ने जेल से बाहर आने के बाद एक्टर ने मीडिया से बात की और सपोर्ट करने वालों को थैंक्यू कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट जब और कहीं भी उन्हें बुलाएगी, वह आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।

