Entertainment Top 5 : सलमान के जीजा आयुष शर्मा को धमकी, राजपाल की पत्नी का पहला स्टेटमेंट

संक्षेप:

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज काफी बड़ी खबरें आई हैं। राजपाल यादव की पत्नी का पहला स्टेटमेंट आया है और आयुष शर्मा को धमकी भी मिली है।

Feb 11, 2026 11:16 pm IST
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज कई बड़ी खबरें आई हैं। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है ईमेल के जरिए। वहीं राजपाल यादव की पत्नी का पहला स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पति की मदद करने वाले एक्टर्स को शुक्रिया कहा है।

आयुष शर्मा को मिली धमकी

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल आया है। यह मेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही आयुष को आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बताया कि आयुष को मेल से धमकी मिली है और मेल भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित होने का दावा किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजपाल यादव की पत्नी का स्टेटमेंट

राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। राजपाल ने खुद को सरेंडर किया था। एक्टर के पैसे ना होने वाले बयान के वायरल होने के बाद कई सेलेब्स ने उनकी मदद की है। अब राजपाल की पत्नी ने उन सेलेब्स को शुक्रिया कहा है जिन्होंने भी एक्टर की मदद की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु रंधावा ने की राजपाल की मदद

सिंगर गुरु रंधावा ने राजपाल यादव की मदद करने के लिए उनके साथ अगला प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट की एडवांस पेमेंट राजपाल को भेजेंगे। गुरु की इस मदद और दरियादिली को देखकर सब उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

शाहरुख की किंग को लेकर क्या बोले डायरेक्टर सिद्धार्थ

शाहरुख खान की फिल्म किंग आ रही है। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने शाहरुख के साथ पहले पठान मूवी बनाई है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। किंग को लेकर लोगों की उम्मीदों को लेकर सिद्धार्थ ने बताया कि क्या उन्हें इस फिल्म को बनाने को लेकर कोई प्रेशर है या नहीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

करण जौहर और कैरीमिनाटी विवाद

करण जौहर और यूट्यूबर कैरीमिनाटी (अजय नागर) के बीच चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया है। कैरीमिनाटी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 'रोस्ट' वीडियो अपलोड किया था, जिसका नाम था 'कॉफी विद जलन (Coffee With Jalan) इस रोस्ट वीडिया के जरिए उन्होंने करण जौहर के मशहूर शो 'कॉफी विद करण' का मजाक उड़ाया था जिस पर करण ने कैरी के खिलाफ केस किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

