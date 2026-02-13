Entertainment Top 5 : राजपाल यादव को नहीं मिली बेल, टॉक्सिक को लेकर हुआ विवाद
Entertainment Top 5 : गुरुवार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी हलचल रही। राजपाल यादव की चेक बाउंस केस में सुनवाई थी जहां एक्टर को बेल नहीं मिली है। इसके अलावा के बाकी अपडेट्स भी जानें।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर दिन कुछ न कुछ हलचल रहती है। गुरुवार के दिन भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ी चीजें हुई जैसे राजपाल यादव के केस को लेकर सुनवाई और साथ ही यश की फिल्म टॉक्सिक को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई। इनके अलावा जानें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 5 बड़ी खबरें।
राजपाल यादव ने कर्ज के आधे पैसे चुका दिए हैं
राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने बताया कि इस केस में राजपाल ने 50 प्रतिशत अमाउंट पहले ही चुका दिया है। इतना ही नहीं वह अब राजपाल से मिलने जेल में जाएंगे और पेन्डिंग पेमेंट को लेकर उनके इंस्ट्रक्शन्स पर बात करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
राजपाल यादव से पहले ये एक्टर्स भी कर्ज में डूबे
राजपाल यादव का कर्ज केस मामला काफी चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर से पहले भी कई सेलेब्स कर्ज में डूब चुके हैं। आज आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बताते हैं। हालांकि इन स्टार्स ने फिर दमदार वापसी भी की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
सिद्धू मूसेवाला के पैरेंट्स धरने पर बैठे
सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता धरने पर बैठे हुए हैं। उनका दावा है कि सिंगर के निधन के बाद रिलीज हुए उनके गानों से जो कमाई हुई है वो उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत
राजपाल यादव गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई थी। कोर्ट ने हियरिंग सोमवार तक स्थगित कर दी है। राजपाल के परिवार में शादी है। इसके चलते उन्होंने अपील की थी कि उन्हें जमानत दे दी जाए। हालांकि सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जेल गए इसमें उनकी ही गलती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
टॉक्सिक फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी
टॉक्सिक फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले मूवी विवाद में फंस गई है। टीजर में दिखाए गए सेक्स सीन को लेकर महिला आयोग की आलोचनाओं के बाद अब एक ईसाई समुदाय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पास शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि टीजर की वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
