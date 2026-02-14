Hindustan Hindi News
Entertainment Top 5 : कार्तिक आर्यन को प्रशांत ने बताया खराब एक्टर, गोविंदा पर लगे आरोपों पर क्या बोले कृष्णा

Feb 14, 2026 11:45 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
मनोरंजन जगत की आपको शनिवार की टॉप 5 खबरों के बारे में बताते हैं जिसमें कई शॉकिंग स्टेटमेंट आए तो साथ ही कुछ बड़े अपडेट्स भी मिले अपकमिंग बड़ी फिल्मों के।

Entertainment Top 5 : मनोरंजन जगत में शनिवार को काफी हलचल हुई। जहां प्रशांत नारायण ने कार्तिक आर्यन को खराब एक्टर बताया, वहीं गोविंदा पर सुनीता द्वारा लगाए गए चीटिंग के आरोपों पर कृष्णा अभिषेक ने अपना रिएक्शन दिया है।

कार्तिक आर्यन को इस एक्टर ने बताया खराब हीरो

कार्तिक आर्यन जो बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं, उनको लेकर प्रशांत नारायणन ने कहा कि वह काफी खराब एक्टर हैं। इतना ही नहीं प्रशांत ने यह भी कहा कि कार्तिक सिर्फ लक और अपने पैरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से ही अब तक टिके हुए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या नागार्जुन को मिला था धुरंधर में रहमान डकैत का ऑफर

काफी दिनों से ये खबरें आ रही थीं कि नागार्जुन को फिल्म धुरंधर का रहमान डकैत का किरदार ऑफर हुआ था, अक्षय खन्ना से पहले जिस पर अब उन्होंने खुद अपनी बात रखी है। नागार्जुन ने कहा कि काश वह फिल्म का हिस्सा हो पाते। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या सनी देओल को मिली धुरंधर 2 से रॉयल्टी?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के कई डायलॉग हिट थे। इतना ही नहीं फिल्म में सनी देओल की मूवीज घायल और घातक का भी इस्तेमाल हुआ था जिस पर अब सनी देओल से पूछा गया कि क्या उन्हें रॉयल्टी मिली इस पर तो जानें उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणबीर ने बताया कब होंगी ब्रह्मास्त्र 2 और एनिमल पार्क की शूटिंग शुरू

रणबीर कपूर ने अपने शू ब्रांड के एक साल पूरे होने पर फैंस के साथ लाइव सेशन किया है। इस दौरान रणबीर ने बताया कि वो जल्दी ही अयान मुखर्जी के साथ ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म एनिमल पार्क की शूटिंग से जुड़ी अपडेट देते हुए रणबीर कहते हैं कि ये फिल्म अगली साल मिड में शुरू होगी यानी एनिमल पार्क की शूटिंग जून 2027 तक शुरू हो जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मामा गोविंदा पर लगे आरोपों पर बोले कृष्णा अभिषेक

गोविंदा पर सुनीता ने कुछ दिनों पहले चीटिंग का आरोप लगाया था। इन खबरों पर अब गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक का रिएक्शन आया है। कृष्णा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा, ‘सुनीता मामा का पूरा हक है बोलने का, वो उनकी पत्नी हैं। इसमें कोई क्या बोल सकता है? पति-पत्नी के बीच, ये उनका पर्सनल मामला है। वो उनकी पत्नी हैं, और गोविंदा हमारे लिजेंड। उनका हक है कि वो अपनी बात रख सकें। मैं उन दोनों के बीच किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहता।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

