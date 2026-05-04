Entertainment News Live: राजा शिवाजी ने डे4 पर दिखाया दम, इतनी हुई 'एक दिन' की कुल कमाई

राजा शिवाजी की तरह ही आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' को भी रविवार को राहत की सांस आई। शनिवार को 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कमाई करने के बाद रविवार को इस फिल्म ने 1 करोड़ 96 लाख रुपये का बिजनेस किया। फिल्म की कमाई का ग्राफ रविवार को थोड़ा ऊपर जरूर आया, लेकिन अभी भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है कि अपनी लागत निकाल सके। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 3 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुकी है। हालांकि सोमवार को यह बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर गोता लगाती नजर आ सकती है। (ये भी पढ़ें: धुरंधर 2: बाहुबली 2 पस्त, अब दंगल पर नजर, नंबर 1 बनने के लिए चाहिए बस इतने करोड़)