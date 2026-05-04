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Entertainment News Live: राजा शिवाजी ने डे4 पर दिखाया दम, इतनी हुई 'एक दिन' की कुल कमाई

Entertainment News Live Updates in Hindi: बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक की सभी खबरें एक ही जगह पर पाने के लिए जुड़ जाइए इस लाइव लिंक के साथ। बॉक्स ऑफिस की हलचल से लेकर सेलेब्रिटीज की गॉसिप्स तक यहां मिलेगा सब कुछ।

Entertainment News Live: राजा शिवाजी ने डे4 पर दिखाया दम, इतनी हुई 'एक दिन' की कुल कमाई

Entertainment News Live Updates in Hindi

Puneet Parashar| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 06:27 AM IST
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Entertainment News in Hindi Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की अभी तक कितनी हो चुकी है कमाई? ओटीटी पर आने वाली हैं कौन सी नई फिल्में या वेब सीरीज? बॉलीवुड में कौन से नए ट्रेलर या गाने हुए हैं रिलीज? हिंदी सिनेमा जगत और ओटीटी की हर खबर के लेटेस्ट लाइव अपडेट पाने के लिए जुड़ जाइए इस लाइव लिंक के साथ। भागदौड़ भरी जिंदगी में मनोरंजन जगत की खबरों पर लगातार नजरें बनाए रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यहां आपको एक ही जगह पर मिलेंगी बॉलीवुड और ओटीटी की लेटेस्ट खबरें लाइव। (ये भी पढ़ें: हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हिमेश की मूवी शामिल)

राजा शिवाजी का डे4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी फिल्म राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ रविवार को एक बार फिर थोड़ा ऊपर गया। शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 55 लाख रुपये की कमाई करने के बाद रविवार को इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपये का धमाकेदार बिजनेस किया। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ 34 लाख रुपये हो चुका है। सोमवार को कमाई के आंकड़े एक बार फिर नीचे आने की उम्मीद है। हालांकि माना जा रहा है कि यह बड़े आराम से सोमवार (डे4) को 45 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। (ये भी पढ़ें: ‘बुरी नजरों से डर लगता है’, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को दोबारा हुआ प्यार)

जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' की बढ़ी कमाई

राजा शिवाजी की तरह ही आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' को भी रविवार को राहत की सांस आई। शनिवार को 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कमाई करने के बाद रविवार को इस फिल्म ने 1 करोड़ 96 लाख रुपये का बिजनेस किया। फिल्म की कमाई का ग्राफ रविवार को थोड़ा ऊपर जरूर आया, लेकिन अभी भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है कि अपनी लागत निकाल सके। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 3 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुकी है। हालांकि सोमवार को यह बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर गोता लगाती नजर आ सकती है। (ये भी पढ़ें: धुरंधर 2: बाहुबली 2 पस्त, अब दंगल पर नजर, नंबर 1 बनने के लिए चाहिए बस इतने करोड़)

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कोर्ट से राहत के बार बोले शेखर सुमन- न्याय की जीत

कोर्ट के शेखर सुमन और भारती पर FIR रद्द करने पर शेखर सुमन ने प्रतिक्रिया दी है। एक्टर ने HT के साथ बातचीत में कहा- मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। भारती ने कुछ ऐसा कहा था जो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई धार्मिक भावना नहीं थी। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं था। मुझे बेवजह इस मामले में घसीटा गया। शेखर सुमन ने कहा, 'भगवान का शुक्र है। सोचिए कुछ लोग अदालत का कीमती वक्त कैसे बर्बाद करते हैं और बेगुनाहों को परेशान करते हैं। न्याय की जीत हुई।'

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