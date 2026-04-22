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LIVE: मुमताज बोलीं- जीनत अमान अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, हर कोई स्टार नहीं बन सकता

Entertainment News LIVE: सिनेमा के शौकीनों के लिए आज का दिन काफी अहम है। बड़े सितारों की फिल्मों के कलेक्शन से लेकर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की इनसाइड डिटेल्स तक, जानिए मनोरंजन जगत की हर खबर।

LIVE: मुमताज बोलीं- जीनत अमान अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, हर कोई स्टार नहीं बन सकता

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Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 22 Apr 2026 12:41 PM IST
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Entertainment News LIVE: मनोरंजन की दुनिया में हर पल कुछ नया घटता है। यही कारण है कि हम आपके लिए लाइव ब्लॉक चला रहे हैं। इस ब्लॉग में बॉलीवुड, टॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। चाहे बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हों, नई फिल्मों के ऐलान हों या आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी खास खबरें सबकुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। (ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Day 6 LIVE: ‘भूत बंगला’ का डे 6 का कलेक्शन, क्या आज 80 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी फिल्म?)

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शुरुआत बॉक्स ऑफिस से करते हैं। ‘भूत बंगला’ ने डे 5 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 72.75 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 118.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने डे 34 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,119.29 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,761.76 करोड़ रुपये की कमाई की है।

टीवी सीरियल का आज का अपडेट

‘अनुपमा’ में दिग्विजय कैफे के बंद हो जाने की वजह से टूट जाता है। दिग्विजय, अनुपमा को बताता है कि सावी की 10 साल पहले मौत कैसे हुई थी। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। मायरा की फाइल देखने के बाद अभिरा को समझ नहीं आता है कि आखिर कस्टडी के पेपर्स किसने बनवाए थे।

22 Apr 2026, 12:41:14 PM IST

मुमताज का बयान

मुमताज ने जीनत अमान के बारे में बात करते हुए विक्की लालवानी से कहा, ‘जीनत अमान बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, यह कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। उन्हें कितने अवॉर्ड्स मिले थे? अगर आप हर किसी को स्टार कहेंगे तो कैसे चलेगा? हर कोई स्टार नहीं होता। हर कोई स्टार नहीं बन सकता। हर कोई दिलीप कुमार नहीं बन सकता। स्टार बनने में सालों लग जाते हैं। जब तक आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब तक आपके बाल झड़ चुके होते हैं। मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, रेखा, हीरोइनों में ये ही असली स्टार थीं।’

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22 Apr 2026, 12:10:38 PM IST

IIFA में धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि

IIFA अवॉर्ड्स के संस्थापक-निदेशक आंद्रे टिमिन्स ने बताया कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन अगस्त-सितंबर में एशिया में किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि इस बार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई जा रही है।

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22 Apr 2026, 11:25:51 AM IST

7.10 लाख रुपये गायब

'F.I.R' और ‘जीनी और जूजू’ जैसे शोज में नजर आए विपुल रॉय ने घर पर रखे 7.10 लाख रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर ने आरोप लगाया है कि एक घरेलू नौकर, जिसे उन्होंने ऑनलाइन सर्विस कंपनी के जरिए काम पर रखा गया था, ने उनके फ्लैट से कैश और गहने चुराए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, खार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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22 Apr 2026, 11:25:51 AM IST

डॉन 3 पर आया अपडेट

‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह नहीं नजर आएंगे। ऐसे में उन्होंने फरहान अख्तर को अपना साइनिंग अमाउंट लौटाने का फैसला लिया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर कथित तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपये फरहान अख्तर को वापस देंगे।

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