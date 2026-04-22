LIVE: मुमताज बोलीं- जीनत अमान अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, हर कोई स्टार नहीं बन सकता

22 Apr 2026, 12:41:14 PM IST
मुमताज का बयान
मुमताज ने जीनत अमान के बारे में बात करते हुए विक्की लालवानी से कहा, ‘जीनत अमान बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं थीं, यह कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। उन्हें कितने अवॉर्ड्स मिले थे? अगर आप हर किसी को स्टार कहेंगे तो कैसे चलेगा? हर कोई स्टार नहीं होता। हर कोई स्टार नहीं बन सकता। हर कोई दिलीप कुमार नहीं बन सकता। स्टार बनने में सालों लग जाते हैं। जब तक आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब तक आपके बाल झड़ चुके होते हैं। मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, रेखा, हीरोइनों में ये ही असली स्टार थीं।’
22 Apr 2026, 12:10:38 PM IST
IIFA में धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि
IIFA अवॉर्ड्स के संस्थापक-निदेशक आंद्रे टिमिन्स ने बताया कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन अगस्त-सितंबर में एशिया में किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि इस बार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई जा रही है।
22 Apr 2026, 11:25:51 AM IST
7.10 लाख रुपये गायब
'F.I.R' और ‘जीनी और जूजू’ जैसे शोज में नजर आए विपुल रॉय ने घर पर रखे 7.10 लाख रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर ने आरोप लगाया है कि एक घरेलू नौकर, जिसे उन्होंने ऑनलाइन सर्विस कंपनी के जरिए काम पर रखा गया था, ने उनके फ्लैट से कैश और गहने चुराए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, खार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
22 Apr 2026, 11:25:51 AM IST
डॉन 3 पर आया अपडेट
‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह नहीं नजर आएंगे। ऐसे में उन्होंने फरहान अख्तर को अपना साइनिंग अमाउंट लौटाने का फैसला लिया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर कथित तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपये फरहान अख्तर को वापस देंगे।