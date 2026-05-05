Entertainment Live: आखिरी बड़ा रिकॉर्ड छूने की तरफ धुरंधर-2, सोमवार को पस्त पड़ी राजा शिवाजी

5 May 2026, 06:29:51 AM IST
डे4 पर 77% गिरा ‘एक दिन’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' सोमवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म के बिजनेस में 77% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और मंडे को इसका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन महज 20 लाख रुपये रहा। फिल्म की डे4 तक कुल कमाई 3 करोड़ 25 लाख रुपये हो चुकी है।
5 May 2026, 06:23:17 AM IST
विजय के लिए बधाइयों का तांता
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत, राम चरण, चिरंजीवी, वेंकटेश और अनिरुद्ध ने भी थलापति विजय को तमिलनाडु विधानसभा में भारी मतों से जीत की बधाई दी है।
5 May 2026, 06:21:32 AM IST
इस साल मेट गाला में क्यों नहीं पहुंचीं दीपिका?
दीपिका पादुकोण इस साल मेट गाला 2026 में नजर नहीं आईं। वजह यह बताई जा रही है कि वह अभी अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं जो इसी साल रिलीज होनी है और फिर अगले साल राका आनी है। दीपिका के लिए हमेशा फिल्में ही प्राथमिकता रही हैं, इसलिए अभी वो काम में बिजी हैं।
5 May 2026, 06:18:30 AM IST
जुनैद नहीं चाहता कि उसके करियर में दखल दूं
आमिर खान ने कपिल शर्मा के साथ बातचीत में बताया कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे जुनैद खान उनके करियर में दखल दें। आमिर ने बताया कि वो अपने बेटे की स्क्रिप्ट्स तक नहीं पढ़ते हैं।
5 May 2026, 05:53:37 AM IST
शादी के बंधन में बंधा साउथ सिनेमा का यह कपल
साउथ सिनेमा के एक्टर बेल्लाकोंडा सई श्रीनिवास और काव्या शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।