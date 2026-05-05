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Entertainment Live: आखिरी बड़ा रिकॉर्ड छूने की तरफ धुरंधर-2, सोमवार को पस्त पड़ी राजा शिवाजी

Entertainment News in Hindi Live: मनोरंजन जगत से जुड़ी सभी खबरें एक ही जगह पर पाने के लिए जुड़ जाइए इस लाइव ब्लॉग पर। बॉलीवुड की हलचल से लेकर ओटीटी की दुनिया के ताजा अपडेट्स तक, सब कुछ यहीं मिलेगा।

Entertainment Live: आखिरी बड़ा रिकॉर्ड छूने की तरफ धुरंधर-2, सोमवार को पस्त पड़ी राजा शिवाजी

Entertainment News in Hindi Live

Puneet Parashar| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 05 May 2026 06:29 AM IST
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Entertainment News in Hindi Live: भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार वो खबरें मिस हो जाती हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो अब बार-बार अलग-अलग जगह पर जाकर खबरें तलाशने की बजाए मनोरंजन जगत की हर ताजा खबर पाइए एक ही जगह पर। बॉलीवुड जगत की हलचल से लेकर ओटीटी की दुनिया में चल रही कश्मकश तक, इस लाइव लिंक पर आपको मनोरंजन जगत की हर खबर एक ही जगह पर मिलेगी। ओटीटी पर आने वाली हैं कौन सी नई फिल्में और बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ जानिए सिर्फ इसी एक लिंक के जरिए। (ये भी पढ़ें: सलमान खान- करीना कपूर की जोड़ी इस सुपरहीरो फिल्म में फिर दिखेगी साथ?)

क्या यह आखिरी टारगेट छू पाएगी धुरंधर-2?

रिलीज के बाद से लेकर अभी तक बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर-2 अब एक आखिरी करिश्मा करने की तरफ बढ़ रही है। फिल्म रिलीज के बाद से लेकर अभी 440 करोड़ रुपये का ओवरसीज कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म ने 47वें दिन 15 लाख रुपये का ओवरसीज कलेक्शन किया और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1789 करोड़ रुपये हो चुका है। हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि क्या आदित्य धर की फिल्म 1800 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी? भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अभी तक की कुल नेट कमाई 1139.10 करोड़ रुपये हो चुकी है। (ये भी पढ़ें: ऋषि कपूर की वो फ्लॉप फिल्म जिसके हिट गानों की वजह से डिप्रेशन में थे एक्टर)

मंटे टेस्ट में कैसा रहा राजा शिवाजी का रिज्ट?

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई में सोमवार को भारी गिरावट देखने मिली। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन शानदार रहा था जिसके बाद पहले वीकेंड में कमाई का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता दिखाई पड़ा। फिल्म मंडे टेस्ट में किसी तरह पासिंग मार्क्स लाकर लाज बचा पाई है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की सोमवार की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख रुपये रही। इस आंकड़े के साथ फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की कुल कमाई 39 करोड़ 50 लाख रुपये हो गई है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 46 करोड़ 95 लाख रुपये का आंकड़ा छू लिया है। (ये भी पढ़ें: आपको पता है, हाय रामा और मुकाबला-मुकाबला सिंगर की 37 साल में हो गई थी मौत?)

5 May 2026, 06:29:51 AM IST

डे4 पर 77% गिरा ‘एक दिन’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' सोमवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म के बिजनेस में 77% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और मंडे को इसका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन महज 20 लाख रुपये रहा। फिल्म की डे4 तक कुल कमाई 3 करोड़ 25 लाख रुपये हो चुकी है।

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5 May 2026, 06:23:17 AM IST

विजय के लिए बधाइयों का तांता

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत, राम चरण, चिरंजीवी, वेंकटेश और अनिरुद्ध ने भी थलापति विजय को तमिलनाडु विधानसभा में भारी मतों से जीत की बधाई दी है।

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5 May 2026, 06:21:32 AM IST

इस साल मेट गाला में क्यों नहीं पहुंचीं दीपिका?

दीपिका पादुकोण इस साल मेट गाला 2026 में नजर नहीं आईं। वजह यह बताई जा रही है कि वह अभी अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं जो इसी साल रिलीज होनी है और फिर अगले साल राका आनी है। दीपिका के लिए हमेशा फिल्में ही प्राथमिकता रही हैं, इसलिए अभी वो काम में बिजी हैं।

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5 May 2026, 06:18:30 AM IST

जुनैद नहीं चाहता कि उसके करियर में दखल दूं

आमिर खान ने कपिल शर्मा के साथ बातचीत में बताया कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे जुनैद खान उनके करियर में दखल दें। आमिर ने बताया कि वो अपने बेटे की स्क्रिप्ट्स तक नहीं पढ़ते हैं।

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5 May 2026, 05:53:37 AM IST

शादी के बंधन में बंधा साउथ सिनेमा का यह कपल

साउथ सिनेमा के एक्टर बेल्लाकोंडा सई श्रीनिवास और काव्या शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

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