Ent News Live: राजा शिवाजी का डे1 कलेक्शन, भूत बंगला ने निकाली अपनी लागत

Entetainment News in Hindi Live Updates

2 May 2026, 06:33:05 AM IST पलक के ओटीटी डेब्यू के लिए एक्साइटेड श्वेता तिवारी 8 मई को प्राइम वीडियो पर 'लुक्खे' के प्रीमियर से पहले इसका काफी बज बन गया है। श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी पलक तिवारी को इसके लिए बधाई दी। पलक इस सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। 'लुक्खे' में पलक तिवारी ने सनोबर का रोल किया है, जो कि रैप, कॉम्पटिशन, एम्बिशन्स और रिश्तों की उथल-पुथल में अपना रास्ता तलाशती है।

2 May 2026, 05:58:28 AM IST सान्या मल्होत्रा की फिल्म पगलैट-2 पर काम शुरू पगलैट के सीक्वल पर ऑफिशियली काम शुरू हो गया है जिसमें सान्या मल्होत्रा ​​फिर एक बार लीड रोल में वापसी करेंगी। फिल्म का सीक्वल भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगा। वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स एक नई के साथ आगे बढ़ेंगे।

2 May 2026, 05:53:59 AM IST फिल्म 'हेरा फेरी' के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने फिल्म 'हेरा फेरी' के कॉपीराइट और रीमेक राइट्स को लेकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में साल 2000 में बनी इस फिल्म से जुड़ी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया और उनसे करोड़ों रुपये की उगाही की।