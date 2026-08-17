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आवारापन 2 की सफलता पर खुश हुईं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन, बोलीं-ये दिन देखने के लिए 23 साल लगे

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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आवारापन 2 की सफलता पर इमरान हाशमी की पत्नी परवीन हाशमी ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए 23 साल लग गए। वो इस प्यार और सम्मान के हकदार हैं। पढ़िए पोस्ट-

emraan hashmi wife parveen shares a heartfelt post on awarapan 2 success,
इमरान हाशमी की पत्नी ने आवारापन 2 की सक्सेस पर दिया रिएक्शन

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म में सिर्फ 3 दोनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। इस सफलता और सेलिब्रेशन के बीच इमरान हाशमी की पत्नी परवीन हाशमी ने खूबसूरत पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में परवीन ने बताया कि कैसे इमरान को इस दिन तक पहुंचने के लिए 23 साल लग गए। कई बार दिल तोड़ने वाले शुक्रवार आते थे जब फिल्में नहीं चलती थी। परवीन के इस पोस्ट में इमरान की फिल्म को मिल रही सफलता की खुशी झलक रही है।

इमरान हाशमी के लिए पत्नी परवीन ने लिखा कुछ खास

परवीन हाशमी ने लिखा, ‘इमरान को आज यहां तक पहुंचने में 23 साल लगे हैं। 23 साल का सब्र, लगन और भरोसा, खुद को सौंप देना, और अनगिनत दुआएं और प्रार्थनाएं। कुछ शुक्रवार ऐसे भी आते थे जब बहुत खुशी होती थी और कुछ ऐसे भी जब दिल टूट जाता था और निराशा हाथ लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीजों की वजह से खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोका। वह डटे रहे, काम करते रहे और भरोसा बनाए रखा कि एक दिन उनकी सारी मेहनत रंग लाएगी।’

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आवारापन 2

इमरान ने अपना सब कुछ झोंक दिया

परवीन ने आगे लिखा कि इमरान ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स में अपना सब कुछ झोंक दिया। अब उन्हें इतनी जबरदस्त सफलता और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। अक्सर लोग उनसे सवालकरते हैं कि इमरान आज भी इतने जमीन से जुड़े कैसे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है ‘अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ।’

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परवीन ने कहा इस सफलता के हकदार हैं इमरान

परवीन कहती हैं कि उन्होंने हर दिन पर्दे के पीछे की मेहनत देखी है। स्क्रिप्ट पढ़ना, डायलॉग याद करना (कुछ तो तेलुगु में भी), बंद दरवाज़ों के पीछे सीन की प्रैक्टिस करना, सही खाना-पीना, एक्सरसाइज़ करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वह हर दिन, पूरी निष्ठा के साथ करते थे। छुट्टियों में भी उनका रूटीन नहीं टूटता था। और आज उन्हें जो प्यार और रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर मैं इस दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। वो सच में इसके हकदार हैं।’

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इमरान हाशमी

आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस

बता दें, इमरान हाशमी ने साल 2003 में फिल्म फूटपाथ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में देखा गया। साल 2007 में आई फिल्म आवारापन में एक्टर की परफॉरमेंस और कहानी ने गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इसका सीक्वल ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहा है। 3 दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 103 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं देश में कमाई का आंकड़ा 86.64 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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