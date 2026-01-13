रणबीर कपूर की एनिमल क्यों हुई सफल? इमरान हाशमी ने इंडस्ट्री के एक्टर्स को बताया इनसिक्योर
फिल्म हक में अपने काम के लिए तारीफें बटोर रहे इमरान हाशमी ने हाल में इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स की इनसिक्यूरिटी के बारे में बात। साथ ही बताया कि आखिर रणबीर कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों चली।
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म हक के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। फिल्म हक में लीड रोल में एक्ट्रेस यामी गौतम हैं और इमरान ने उनके पति अब्बास खान का किरदार निभाया है। हाल में दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स की इनसिक्यूरिटी के बारे में बात की है। इमरान ने कहा कि इंडस्ट्री के मेल एक्टर हर फिल्म में खुद को ही हीरो देखना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ट्रोल होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कैसे चली।
क्यों चली रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल?
इमरान हाशमी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि आज फिल्मों में हाइपर-मर्दाना मेल करैक्टर पसंद किए जा रहे हैं जिन्हें हम टॉक्सिक कहते हैं। भले ही लोग इन फिल्मों के खिलाफ हो, लेकिन टिकट तो फिर भी खरीदी जा रही हैं। इमरान ने आगे कहा कि रणबीर कपूर की एनिमल जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों चली? ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म के खिलाफ पूरी ब्रिगेड थी। ये फिल्म चली क्योंकि बहुत से लोग किरदार से खुद को जोड़ पा रहे थे।
मेल एक्टर्स में है इनसिक्योरिटी
इमरान ने आगे मेल एक्टर्स की इनसिक्योरिटी के बारे में बात करते हुए कहा,'हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स बहुत इनसिक्योर हैं, कितने ही लोग हक जैस फिल्म करने को तैयार होंगे? हर कहानी में आदमी की जीत दिखाई जानी जरूरी नहीं होती। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैंने द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म की क्योंकि मुझे उसका सब्जेक्ट पसंद था। हमें अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना होगा और ऐसी फिल्में करनी होंगी’।
फिल्म हक के लिए हो रही है तारीफ
बता दें, इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म हक के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म हक शाह बानो केस से प्रेरित है। शाह बानों केस वही था जिसमें मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इस फिल्म की हीरो यामी गौतम है जिन्होंने शानदार तरीके से शाजिया बानो का किरदार निभाया है। अब्बास के किरदार में इमरान हाशमी हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद अब OTT पर कमाल कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।