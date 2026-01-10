धुरंधर की सक्सेस पर इमरान हाशमी का आया रिएक्शन, बोले- लोगों ने इतनी लंबी मूवी कैसे…

संक्षेप: इमरान हाशमी की वेब सीरीज आ रही है तस्करी जिसको लेकर वह खूब प्रमोशन कर रहे हैं। अब इमरान ने धुरंधर को मिल रही सक्सेस पर अपना रिएक्शन दिया है।

फिल्म धुरंधर पिछले 1 महीने से छाई हुई है। दिसंबर में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने अब भी लोग थिएटर में जा रहे हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। अब तक फिल्म की इंडस्ट्री के कई लोगों ने तारीफ की है। अब जब इमरान हाशमी से फिल्म को लेकर सवाल किया गया तो जानें उन्होंने क्या कहा।

इमरान ने इस दौरान इंडस्ट्री की घटिया सोच को लेकर बात की और कहा कि कैसे लोग इतनी लंबी फिल्म देखने जा रहे हैं।

इंडस्ट्री की घटिया सोच इमरान ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, ‘जब भी कोई फिल्म कुछ बिजनेस करती है तो आपको खुशी होती है।लेकिन हमारी इंडस्ट्री की एक खराब मेंटैलिटी है। लोग फिल्मों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको उसे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा फिल्में चलेंगी, हमारी इंडस्ट्री उतना ही चलेगी और फिर पैसा भी ज्यादा आएगा। इससे सबको मदद मिलती है तो ऐसी घटिया सोच खत्म होनी चाहिए।’

लोग लंबी फिल्म देखने भी जा रहे हैं धुरंधर को लेकर इमरान ने कहा, ‘ये अच्छी फिल्म है। फिल्म की मार्केटिंग अच्छी हुई। मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जब आपके पास इस तरह के दो हिस्से हों तो यह साहसिक कार्य है और फिल्म जो 3.5 घंटे लंबी है, लेकिन फिल्म उतना बिजनेस कर रही है। मैंने हाल ही में किसी से कहा कि फिल्म का एक्सपीरियंस 4 घंटे का होगा, लेकिन लोग 12 बजे के शो में जा रहे हैं, यहां तक ​​कि सुबह-सुबह भी इसे देखने जा रहे हैं और यही सिनेमा की ताकत है। ये आग की तरह फैस गई है।’

धुरंधर का कमाल धुरंधर के बारे में बता दें कि यह एक ही भाषा में बनी भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन हैं। इस फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आएगा।