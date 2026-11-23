इमरान हाशमी ने जेनेलिया के साथ किया कुछ ऐसा, लोग बोले- रितेश भाई को बुरा लगेगा
इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख कुछ लोग काफी भड़क गए हैं।
इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गनमास्टर जी9 का खूब जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। अब दोनों हाल ही में इंडियन आइडल लीजेंड रिटर्न में आए और इस दौरान दोनों ने सभी के साथ खूब मस्ती की। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है और इस दौरान इमरान ने जेनेलिया के साथ कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। इतना ही नहीं दोनों के उस मोमेंट पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है।
क्या किया इमरान और जेनेलिया ने
दरअसल, जो प्रोमो सामने आया है उसमें इमरान और जेनेलिया अपनी फिल्म के गाने दर्द ए दिल दर्द ए जिगर के गाने में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। जेनेलिया दरअसल बेंच पर बैठे होते हैं और इमरान उनके पास जाते हैं और फिर अपने लिप्स से जेनेलिया के इयरिंग्स हटाते हैं। इमरान को ऐसा करता देख वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। वहीं कुछ तो इमरान को चियर करते दिखे।
वीडियो पर लोगों के रिएक्शन
अब सोशल मीडिया पर इस मोमेंट पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वहीं एक ने लिखा कि इमरान हाशमी भाई कंट्रोल। एक ने लिखा कि अगर रितेश देशमुख ऐसा करते तो क्या होता। एक ने कमेंट किया कि रितेश भाई के लिए बुरा लग रहा है।
हालांकि कई लोग इस मोमेंट पर इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा कि इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों सिर्फ फिल्म के सीन को रीक्रिएट कर रहे हैं। वहीं कुछ दोनों की ऑनस्क्रीन कैमिसिट्री को पसंद भी कर रहे हैं।
फिल्म गनमास्टर जी9
फिल्म गनमास्टर जी9 की बात करें तो यह फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में इमरान, जेनेलिया के साथ अपारशक्ति खुराना भी अहम किरदार में हैं। जेनेलिया और इमरान पहली बार साथ में काम करने वाले हैं।
फिल्म की कहानी
इस फिल्म की कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक शांत डेयरी फार्म चलाने वाला है और अपना वॉयलेंस से भरा पास्ट छोड़कर आरती (जेनेलिया देशमुख) के साथ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन तभी एक गैंग और खूंखार विलेन देसु (अपारशक्ति खुराना) उसके परिवार और प्यार को निशाना बनाते हैं तो ईश्वर को अपने अपनों की रक्षा और बदले के लिए अपना पुराना खतरनाक रूप दोबारा अपनाना पड़ता है।
प्रेम मोल लिया से है क्लैश
इस फिल्म की आयुष्मान खुराना शरवरी वाघ की मूवी ये प्रेम मोल लिया के साथ क्लैश होगा। ये प्रेम मोल लिया को सूरज बड़जात्या डायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों फिल्मों के बीच बड़ी टक्कर है क्योंकि सूरज बड़जात्या की फिल्म दर्शक काफी पसंद करते हैं। वहीं इस फिल्म के जरिए एक नई जोड़ी देखने को मिलने वाली है और वो है आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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