इमरान हाशमी को एयरपोर्ट पर रोकते थे बार-बार, एक्टर बोले- परिवार के साथ देखते हैं तो...

संक्षेप:

इमरान हाशमी ने अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताया जब उन्हें पहले कई बार रोका जाता था और चेक किया जाता था। लेकिन उन्होंने बताया कि अब सब बदल गया है।

Jan 08, 2026 01:11 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
इमरान हाशमी बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। उनकी वेब सीरीज तस्करी द स्मगलर वेब इन मुंबई में आ रही है। इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इमरान ने बताया कि क्या कभी एयरपोर्ट पर उन्हें कस्टम ऑफिशियल ने रोका है तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया।

क्या बोले इमरान हाशमी

इमरान से दरअसल पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ग्रीन चैनल पर रोका गया तो इमरान ने कहा, 'नहीं, मेरे साथ वह काफी अच्छे रहे हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता था तो सब काफी स्वीट ही मिले। यह ऐसा था जैसे आप ड्राव करना सीखते हैं, लेकिन जब आप आरटीओ ऑफिसर को देखते हो सड़क पर तो आप घबरा जाते हो। बस ऐसा ही होता था। जब मैं अकेला ट्रैवल करता था मैं भले ही सिर्फ कपड़े पैक करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं 100 किलो का पैक करके आया हूं जब मैं ग्रीन चैनल पर चलता था।'

अब क्या आए बदलाव

इमरान ने आगे कहा, ‘ये सब लॉजिकल नहीं है। मुझे इमिग्रेशन चेक के लिए बुलाया गया शायद अर्निंग्स या स्टफ को लेकर जब मैं अकेला ट्रैवल करता था। लेकिन अब जब वह मुझे देखते हैं मेरे प्यारे परिवार के साथ तो मुझपर शक नहीं करते। पहले 2000 के शुरुआत में मुझे अक्सर किनारे ले जाया जाता था। इसे प्रोफाइलिंग कहते हैं।’

इमरान लास्ट फिल्म हक में नजर आए थे जिसमें उनके साथ यामी गौतम लीड रोल में थीं। फिल्म की कहानी शाह बानो बेगम पर आधारित है जिनके 1985 के ऐतिहासिक मामले ने सर्वोच्च न्यायालय को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया।

कब आ रही है तस्करी

इमरान की तस्करी वेब सीरीज की बात करें तो इसमें उनके साथ शरद केलकर, जोया अफरोड, नंदिश सिंह संधू भी हैं। 14 जनवरी को सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
