Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडemraan Hashmi reacts on criticism over shah bano case based movie haq says not pointing a finger at a community
हक फिल्म पर उठा विवाद तो बोले इमरान हाशमी, मुस्लिमों की छवि नहीं खराब होगी बल्कि...

हक फिल्म पर उठा विवाद तो बोले इमरान हाशमी, मुस्लिमों की छवि नहीं खराब होगी बल्कि...

संक्षेप: चर्चित शाह बानो केस पर बेस्ड मूवी हक का ट्रेलर आने के बाद इस पर चर्चे शुरू हो गए हैं। अब इमरान हाशमी का कहना है कि वह किसी समुदाय विशेष की छवि नहीं खराब कर रहे। उनके घर में पूजा होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है।

Wed, 29 Oct 2025 01:39 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म हक में एकदम अलग अवतार में नजर आएंगे। यह मूवी शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। इसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना भी। उन्हें लग रहा है कि फिल्म के जरिये मुस्लिमों की छवि खराब की जा रही है। अब इमरान हाशमी ने इस पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि मूवी में किसी खास समुदाय की छवि खराब नहीं की गई बल्कि बैलेंस रखा गया है।

किसी पर उंगली नहीं उठा रहे

इमरान हाशमी ANI से बातचीत कर रहे थे। फिल्म पर मिल रहे रिएक्शन पर बोले, 'मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने इसे क्रिएटिव एक्टर के नजरिये से देखा लेकिन मेरे करियर में पहली बार मुझे देखना पड़ा कि एक कम्युनिटी के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में संवेदनशीलता है। मुझे जानकारी लेनी पड़ी, दूसरी तरह से इसका विश्लेषण करना पड़ा। मुझे इस फिल्म से पता चला कि नजरिया बैलेंस्ड है। इसलिए हम किसी ऐसी चीज पर बात नहीं कर रहे कि किसी खास कम्युनिटी पर उंगली उठा रहे हैं या जजमेंट पास कर रहे हैं।

...तो मैं फिल्म नहीं करता

इमरान बोले, 'नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक लिबरल मुस्लिम के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे फिल्म के नजरिये पर कोई दिक्कत नहीं है। हम कम्युनिटी की छवि नहीं खराब कर रहे। अगर कर रहे होते तो मैं यह फिल्म नहीं करता।'

मेरी बीवी हिंदू है

इमरान आगे बताते हैं, 'बस ये बताने के लिए कि मैं कैसा मुस्लिम हूं, मैंने परवीन से शादी की है जो कि हिंदू है। मेरा परिवार मेरे बेटे पूजा भी करते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं। यह मेरी सेक्युलर परवरिश है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस फिल्म को देख रहा हूं। हर कोई किसी फिल्म को अपने धार्मिक आस्था, कंडीशनिंग, परवरिश, माहौल और नजरिये से देखता है।'

ये है कास्ट

हक फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्शन दिया है। मूवी में इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और असीम हटंगड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है।

यहां देखें फिल्म का ट्रेलर

क्या है शाह बानो केस

शाह बानो केस मुस्लिम महिलाओं के हक में मील का पत्थर माना जाता है। इंदौर की 62 साल की महिला शाह बानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 40 साल बाद तलाक दिया था। उसने CrPC के सेक्शन 125 के तहत केस करके एलिमनी की मांग की थी। यह कानून भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला दिया था। इस फैसले की कई लोगों ने तारीफ की थी क्योंकि सभी महिलाओं के हक की बात थी। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि यह इस्लामिक पर्सनल लॉ में दखल है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
emraan hashmi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।