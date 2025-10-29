हक फिल्म पर उठा विवाद तो बोले इमरान हाशमी, मुस्लिमों की छवि नहीं खराब होगी बल्कि...

संक्षेप: चर्चित शाह बानो केस पर बेस्ड मूवी हक का ट्रेलर आने के बाद इस पर चर्चे शुरू हो गए हैं। अब इमरान हाशमी का कहना है कि वह किसी समुदाय विशेष की छवि नहीं खराब कर रहे। उनके घर में पूजा होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है।

इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म हक में एकदम अलग अवतार में नजर आएंगे। यह मूवी शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। इसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना भी। उन्हें लग रहा है कि फिल्म के जरिये मुस्लिमों की छवि खराब की जा रही है। अब इमरान हाशमी ने इस पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि मूवी में किसी खास समुदाय की छवि खराब नहीं की गई बल्कि बैलेंस रखा गया है।

किसी पर उंगली नहीं उठा रहे इमरान हाशमी ANI से बातचीत कर रहे थे। फिल्म पर मिल रहे रिएक्शन पर बोले, 'मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने इसे क्रिएटिव एक्टर के नजरिये से देखा लेकिन मेरे करियर में पहली बार मुझे देखना पड़ा कि एक कम्युनिटी के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में संवेदनशीलता है। मुझे जानकारी लेनी पड़ी, दूसरी तरह से इसका विश्लेषण करना पड़ा। मुझे इस फिल्म से पता चला कि नजरिया बैलेंस्ड है। इसलिए हम किसी ऐसी चीज पर बात नहीं कर रहे कि किसी खास कम्युनिटी पर उंगली उठा रहे हैं या जजमेंट पास कर रहे हैं।

...तो मैं फिल्म नहीं करता इमरान बोले, 'नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक लिबरल मुस्लिम के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे फिल्म के नजरिये पर कोई दिक्कत नहीं है। हम कम्युनिटी की छवि नहीं खराब कर रहे। अगर कर रहे होते तो मैं यह फिल्म नहीं करता।'

मेरी बीवी हिंदू है इमरान आगे बताते हैं, 'बस ये बताने के लिए कि मैं कैसा मुस्लिम हूं, मैंने परवीन से शादी की है जो कि हिंदू है। मेरा परिवार मेरे बेटे पूजा भी करते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं। यह मेरी सेक्युलर परवरिश है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस फिल्म को देख रहा हूं। हर कोई किसी फिल्म को अपने धार्मिक आस्था, कंडीशनिंग, परवरिश, माहौल और नजरिये से देखता है।'

ये है कास्ट हक फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्शन दिया है। मूवी में इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और असीम हटंगड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है।