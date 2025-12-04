इमरान हाशमी-राघव जुयाल का रीयूनियन देख खुश हुए फैंस, एक्टर ने फिर गाया अपने आइडल के लिए गाना
आर्यन खान की वेब सीरीज में नजर आए इमरान हाशमी और राघव जुयाल को ऑडियंस ने पसंद किया था। अब दोनों एक बार फिर से साथ दिखे हैं। राघव ने फिर से अपने फेवरिट एक्टर इमरान के लिए गाना गया है।
आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। इस सीरीज में राघव जुयाल और इमरान हाशमी पर फिल्माए एक सीन को ऑडियंस ने पसंद किया था। सीरीज का ये सीन सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि फैंस ने दोनों एक्टर्स को किसी फिल्म में साथ देखने की डिमांड तक शुरू कर दी थी। फिल्म तो नहीं लेकिन दोनों एक्टर्स एक बार फिर साथ नजर आए हैं। दोनों ने म्यूजिक एप स्पॉटीफाय के लिए साथ दिखे हैं।
एक साथ दिखे इमरान और राघव
स्पॉटीफाय रैप्ड के लिए इस क्लिप में देखा जा सकता है कि इमरान हाशमी, राघव जुयाल से कहते हैं कि वो स्टार बन गए तो उनको भूल गए। उनकी जनरेशन को किस करना उन्होंने ही सिखाया है। इमरान कहते हैं, स्टार बन गया तो मुझे भूल गया। इमरान हाशमी को। तेरी पूरी जनरेशन को किस करना किसने सिखाया है? मैंने। नहीं तो आज भी तुम लौंडे वैक्यूम क्लीनर की तरह मुंह चला रहे होते।’
फिर से गाया गाना
इमरान ने आगे कहा, ‘छोटा भाई मान लिया था तुझे। आज तूने आउटसाइडर होके नेपो वाली हरकत कर दी। कैसा है रे तू?’ आगे राघव अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं, ‘इमरान भाई इमरान भाई सॉरी इमरान भाई मेरे को मेरी पीआर टीम ने बोला कि तेरा फैन बॉय बहुत हो रहा है बहुत हो रहा है कम करो कम करो लेकिन इमरान भाई मेरा टॉप सॉन्ग तो सुनो तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन’। अब दोनों को एक बार फिर से साथ देखकर इनके फैंस जरूर खुश हुए हैं।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में दोनों को बेस्ट एक्टर बताया, वहीं एक ने इन्हें साथ में फिल्मों में काम करने की सलाह दी। एक यूजर ने कहा कि इनकी जोड़ी बेस्ट हैं। अब फैंस इन दोनों एक्टर्स को साथ में किसी नए शो या फिल्म में देखने का इंतजार कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
