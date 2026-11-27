Gunmaster G9: इमरान हाशमी बने शिव भक्त, हरिद्वार में हुई शूटिंग, टीवी एक्टर्स से सजी फिल्म गनमास्टर जी 9
Gunmaster G9: इमरान हाशमी की एक्शन ड्रामा फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आपने टीवी सीरियल्स में देखा है। एक कलाकार तो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में भी नजर आया था।
इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में इमरान हाशमी भगवान शिव के भक्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके पूरे शरीर पर भगवान शिव से जुड़े टैटू बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग हरिद्वार में हुई है। आइए बताते हैं कि हरिद्वार के किन बाजारों और घाटों पर फिल्म की शूटिंग की गई है।
हरिद्वार के इन इलाकों में हुई गनमास्टर जी9 की शूटिंग
‘गनमास्टर जी 9’ की शूटिंग हरिद्वार के बहादराबाद, ज्वालापुर, श्रवण नाथ नगर / भाटिया भवन, और हर की पौड़ी के पास के इलाकों में हुई है। इन जगहों पर फिल्म के कई अहम सीन शूट किए गए।
मसूरी और देहरादून में भी घूमे कैमरे
फिल्म की शूटिंग मसूरी में भी हुई है। मसूरी की माल रोड और आसपास की पहाड़ी वादियों में कई सीन शूट हुए हैं। वहीं, देहरादून के शहर के आसपास और गांव में भी शूटिंग की गई।
मुंबई में फिल्माए गए कार गनमास्टर जी9 के एक्शन सीक्वेंस
उत्तराखंड के अलावा मुंबई में भी फिल्म का शूटिंग शेड्यूल हुआ। यहां कार एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए। इन दृश्यों के जरिए फिल्म में एक्शन का हिस्सा दिखाया गया है। अलग-अलग शहरों में शूटिंग के चलते फिल्म में कई तरह के माहौल और लोकेशन्स देखने को मिलते हैं।
इन टीवी एक्टर्स से सजी है गनमास्टर जी9
फिल्म में अंकित मोहन, समर्थ जुरेल, सुकृत देव और अवनीत कौर जैसे कलाकार हैं। अंकित मोहन ने ‘महाभारत’ में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। समर्थ जुरेल को आप बिग बॉस 17, ‘उडारियां’, ‘मैत्री’, 'तफ्तीश', 'प्रेम बंधन' और 'अनुपमा' जैसे शोज में देखा है। सुकृत देव, समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में नजर आए थे। वहीं अवनीत कौर ने चंद्र नंदिनी और अलादीन - नाम तो सुना होगा जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है।
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गनमास्टर जी9 ने पहले दिन कितना कमाया?
फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ को देशभर में 7,740 शोज में दिखाया गया। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 4.30 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 3.65 करोड़ रुपये हो गया है।
कैसी है इमरान हाशमी की ‘गनमास्टर जी9’?
हिन्दुस्तान ने फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ को 3.5 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में इमरान हाशमी, अपारशक्ति खुराना और जेनेलिया डिसूजा ने शानदार अभिनय किया है। हालांकि, फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा लंबा और बोरिंग लगता है। वहीं, दूसरे हिस्से में कई सस्पेंस और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के गाने हालांकि निराश करते हैं। Gunmaaster G9 Review: इमरान हाशमी की नई फिल्म कैसी है? अपारशक्ति खुराना ने जीता दिल
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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