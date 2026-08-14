‘आवारापन 1’ की कहानी कहां खत्म हुई थी, क्या ‘आवारापन 2’ की टिकट बुक करने से पहले देखना होगा पार्ट 1?
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ आज सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के साथ रिलीज हो गई है। अगर आप इस फिल्म को थिएटर्स में देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उससे पहले यह आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है।
आज थिएटर्स में इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ रिलीज हुई है। इस फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देते ही लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जिन्होंने ‘आवारापन 2’ नहीं देखी है वे पूछ रहे हैं कि क्या ये फिल्म देखने से पहले ‘आवारापन 1’ देखनी जरूरी है? इसका जवाब है ‘हां’। यूं तो ‘आवारापन 2’ की कहानी पूरी तरह अलग है, लेकिन शिवम (इमरान हाशमी) का कैरेक्टर समझना है और उसके दर्द को जानना है तो ‘आवारापन 1’ देखनी ज़रूरी है। आइए हम आपको ‘आवरापन 1’ की कहानी बताते हैं।
ऐसे शुरू हुई ‘आवारापन 1’ की कहानी
फिल्म की कहानी शिवम पंडित (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बैंकॉक में एक खतरनाक गैंगस्टर मलिक (आशुतोष राणा) के लिए काम करता है। शिवम अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ, शांत और गमगीन इंसान है। वह मलिक का सबसे वफादार आदमी है, जो मलिक के हर काले कारोबार को संभालता है।
अलीजाह से प्यार और दर्दनाक अतीत
शिवम का अतीत बहुत दर्दनाक है। अतीत में उसे अलीजाह (श्रिया सरन) नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया था। अलीजाह का पिता इस रिश्ते के खिलाफ था और उसने शिवम के सामने ही अलीजाह को गोली मार दी थी। शिवम अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए नहीं बचा पाया, जिसके बाद उसके जीने की वजह खत्म हो गई। वह खुद को इस मौत का जिम्मेदार मानता है और गिल्ट में जिंदगी जी रहा है।
रीमा की एंट्री और नया मोड़
मलिक को शक होता है कि उसकी युवा पाकिस्तानी प्रेमिका रीमा (मृणालिनी शर्मा) का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मलिक, शिवम को रीमा पर नजर रखने और सच पता लगाने की जिम्मेदारी देता है। वह आदेश देता है कि अगर रीमा बेवफा निकले, तो उसे बिना रहम के मार दिया जाए। जब शिवम, रीमा का पीछा करता है, तो उसे पता चलता है कि रीमा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) के जरिए जबरन मलिक के पास लाया गया था और वह किसी और से प्यार नहीं करती, बल्कि वहां से भागकर अपने घर वापस जाना चाहती है।
शिवम के अंदर आएगा बदलाव
रीमा की मासूमियत, उसकी लाचारी और आजादी की तड़प देखकर शिवम को अलीजाह की याद आ जाती है। उसे अहसास होता है कि वह अलीजाह को तो नहीं बचा सका, लेकिन रीमा की जान बचाकर वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकता है। शिवम, मलिक के आदेश को ठुकरा देता है और रीमा को मारने के बजाय उसे सुरक्षित उसके घर भेजने का फैसला करता है।
खूनी बगावत
मलिक को जब शिवम की बगावत का पता चलता है, तो वह अपने ही सबसे वफादार आदमी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। शिवम, मलिक के आदमियों और पुलिस दोनों से अकेले लड़ता है। अंतिम मुकाबले में, शिवम भारी गोलियां खाने के बावजूद रीमा को सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसे आजाद करा देता है। रीमा को बचाते हुए शिवम खुद अपनी जान दे देता है। मरते वक्त उसके चेहरे पर सुकून होता है कि आखिरकार उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया और अलीजाह की यादों को न्याय दिया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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