इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' की OTT रिलीज डिटेल आई सामने, जानिए कब और कहां देखें
Awarapan 2 OTT Release Deatails: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2 की OTT रिलीज से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आ रही है। जानिए थिएटर पर धूम मचाने के बाद OTT पर ये फिल्म कब और कहां देखी जाएगी।
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2 'बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। कोई इमरान की दमदार परफॉरमेंस की तारीफ कर रहा है तो किसी को कहानी पसंद आ रही है। पहले दिन अच्छी ओपनिंग के बाद अब दूसरे दिन भी फिल्म ने धमाका कर दिया है। आधे दिन में ही फिल्म 13 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। फिल्म के थिएटर पर आते ही OTT पर आने की खबर भी तेज हो गई है। जानिए इमरान हाशमी की इस फिल्म को किस OTT प्लेटफार्म पर और कब देखा जाएगा।
आवारापन 2 की OTT रिलीज
सेट फॉर्मेट के अनुसार किसी भी फिल्म को थिएटर रिलीज के 45 से 60 दिनों के अंदर OTT प्लेटफार्म पर रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगी और मेकर्स इस फिल्म में सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते में दस्तक दे सकती है। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में प्राइम वीडियो को डिजिटल पार्टनर बताया गया है। इसका मतलब है कि इमरान हशमी की फिल्म आवारापन 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।
आवारापन के सिंगर को याद कर रहे हैं लोग
बता दें, साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। लेकिन बाद में इस फिल्म को एक्टर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक माना गया था। फिल्म का म्यूजिक 19 सालों बाद भी हिट माना जाता है। हाल में ओरिजिनल गाने के पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने बताया है कि उन्हें आवारापन 2 के लिए उनके फैंस याद कर रहे हैं। उन्हें 2 दिन में 25 हजार लोगों ने मैसेज कर अपनी ख्वाइश बताई है। आवारापन 2 में उनकी आवाज को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने इमरान के लिए गाने गाए थे।
आवारापन 2 की कुल कमाई
आवारापन 2 ने 22 करोड़ रुपए के साथ पहले दिन धमाका कर दिया। फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म को रिलीज के दो दिन के अंदर ही हिट बता दिया है। कुछ का कहना है कि अगले दो हफ्तों में फिल्म बजट से डबल कमाई कर लेगी। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने खबर लिखने तक कुल 35 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं साथ रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 पीछे रह गई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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