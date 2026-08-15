Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' की OTT रिलीज डिटेल आई सामने, जानिए कब और कहां देखें

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Awarapan 2 OTT Release Deatails: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2 की OTT रिलीज से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आ रही है। जानिए थिएटर पर धूम मचाने के बाद OTT पर ये फिल्म कब और कहां देखी जाएगी।

emraan hashmi film awarapan 2 ott release details
आवारापन 2 की OTT रिलीज डिटेल

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2 'बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। कोई इमरान की दमदार परफॉरमेंस की तारीफ कर रहा है तो किसी को कहानी पसंद आ रही है। पहले दिन अच्छी ओपनिंग के बाद अब दूसरे दिन भी फिल्म ने धमाका कर दिया है। आधे दिन में ही फिल्म 13 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। फिल्म के थिएटर पर आते ही OTT पर आने की खबर भी तेज हो गई है। जानिए इमरान हाशमी की इस फिल्म को किस OTT प्लेटफार्म पर और कब देखा जाएगा।

आवारापन 2 की OTT रिलीज

सेट फॉर्मेट के अनुसार किसी भी फिल्म को थिएटर रिलीज के 45 से 60 दिनों के अंदर OTT प्लेटफार्म पर रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगी और मेकर्स इस फिल्म में सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते में दस्तक दे सकती है। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में प्राइम वीडियो को डिजिटल पार्टनर बताया गया है। इसका मतलब है कि इमरान हशमी की फिल्म आवारापन 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2: शाम 4 बजे तक के कलेक्शन ने दिया क्लैश का विनर

आवारापन के सिंगर को याद कर रहे हैं लोग

बता दें, साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। लेकिन बाद में इस फिल्म को एक्टर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक माना गया था। फिल्म का म्यूजिक 19 सालों बाद भी हिट माना जाता है। हाल में ओरिजिनल गाने के पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने बताया है कि उन्हें आवारापन 2 के लिए उनके फैंस याद कर रहे हैं। उन्हें 2 दिन में 25 हजार लोगों ने मैसेज कर अपनी ख्वाइश बताई है। आवारापन 2 में उनकी आवाज को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने इमरान के लिए गाने गाए थे।

आवारापन 2
ये भी पढ़ें:इमरान हाशमी की इन 5 फिल्मों ने पहले दिन की थी जबरदस्त कमाई, एक ने तोड़ा रिकॉर्ड

आवारापन 2 की कुल कमाई

आवारापन 2 ने 22 करोड़ रुपए के साथ पहले दिन धमाका कर दिया। फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म को रिलीज के दो दिन के अंदर ही हिट बता दिया है। कुछ का कहना है कि अगले दो हफ्तों में फिल्म बजट से डबल कमाई कर लेगी। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने खबर लिखने तक कुल 35 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं साथ रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 पीछे रह गई है।

ये भी पढ़ें:OTT पर हिंदी में देखिए ये शानदार 5 फिल्में, सीट से हिलने नहीं देगी कहानी
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
awarapan 2 emraan hashmi
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।