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इमरान हाशमी की इन 5 फिल्मों ने पहले दिन की थी जबरदस्त कमाई, एक ने तोड़ा रिकॉर्ड

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Emraan Hashmi: इमरान हाशमी ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। लेकिन उनके करियर की ये वो 5 फिल्में हैं जिनके ओपनिंग डे कलेक्शन ने कमाल कर दिया। इन फिल्मों ने अपने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की थी।

emraan hashmi best 5 opening films
इमरान हाशमी की बेस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्में

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म आवारापन 2 के लिए खबरों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक डायलॉग खूब वायरल हो रहा है। वो डायलॉग है ‘पूरा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ’। एक्टर ने हमेशा अपनी परफॉरमेंस से ऑडियंस को सरप्राइज किया है। आवारापन 2 के लिए भी एक्टर की परफॉरमेंस की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिएक्शन मिल रहे हैं। फिल्म ने उम्मीद से दोगुनी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। लेकिन क्या आप इमरान हाशमी बेस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं? इमरान हाशमी के करियर की बेस्ट ओपनिंग करने वाली 5 फिल्में-

इमरान हाशमी ने साल 2003 में आई फिल्म फूटपाथ से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन एक्टर का करियर निकल पड़ा। इसके बाद मर्डर जैसी फिल्म ने एक्टर को इंडस्ट्री का लवर बना दिया। बाद में एक्टर ने खुद को आवारापन, जन्नत जैसी फिल्मों से साबित किया।

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मर्डर 2

इमरान हाशमी और फिल्म मर्डर का कनेक्शन ऑडियंस भुला नहीं सकते। मेकर्स ने इमरान को लेकर साल 2011 में मर्डर 2 रिलीज की। स फिल्म में बॉक्स ऑफिस 7.10 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। कुल कमाई 47.90 करोड़ रुपए बताई है। बॉक्स ऑफिस पर मर्डर 2 हिट थी।

मर्डर 2

जन्नत 2

इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत ने अपनी कहानी से लोगों को प्रभावित किया था। साल 2012 में इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। फिल्म ने उस समय 8.52 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी। हालाँकि 42 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये फिल्म एवेरेज ही साबित हुई

फिल्म जन्नत-2 से इमरान हाशमी का एक सीन

द डर्टी पिक्चर

इमरान के करियर में साल 2012 आई फिल्म द डर्टी पिक्चर ने अहम रोल निभाया। ये फिल्म विद्या बालन के नाम और काम से जानी जाती है। लेकिन इमरान हाशमी ने अपनी परफॉरमेंस से अलग ही छाप छोड़ दी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.54 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। कुल 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ये फिल्म हिट साबित हुई।

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the dirty picture vidya balan

राज 3

साल 2012 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म राज 3 रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के दिन 10.47 करोड़ रुपए के साथ जबरदस्त ओपनिंग की थी। 70 करोड़ का कुल कलेक्शन था और ये फिल्म सेमी हिट मानी जाती है।

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राज 3

आवारापन 2

साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसके गानों, कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ने ऑडियंस के दिल में एक अलग जगह बनाई। अब इसका दूसरा पार्ट उसी एहसास के साथ रिलीज हो गया है। सीक्वल में पुरानी वाली आवारापन की झलक और म्यूजिक से ऑडियंस को बांधने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ हो रही है। यही वजह रही कि आवारापन 2 को देखने बड़ी संख्या में लोग गए। इस फिल्म ने पहले दिन 21.50 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग की।

आवारापन 2

डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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