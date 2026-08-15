इमरान हाशमी की इन 5 फिल्मों ने पहले दिन की थी जबरदस्त कमाई, एक ने तोड़ा रिकॉर्ड

इमरान हाशमी की इन 5 फिल्मों ने पहले दिन की थी जबरदस्त कमाई, एक ने तोड़ा रिकॉर्ड
Emraan Hashmi: इमरान हाशमी ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। लेकिन उनके करियर की ये वो 5 फिल्में हैं जिनके ओपनिंग डे कलेक्शन ने कमाल कर दिया। इन फिल्मों ने अपने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की थी।
इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म आवारापन 2 के लिए खबरों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक डायलॉग खूब वायरल हो रहा है। वो डायलॉग है ‘पूरा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ’। एक्टर ने हमेशा अपनी परफॉरमेंस से ऑडियंस को सरप्राइज किया है। आवारापन 2 के लिए भी एक्टर की परफॉरमेंस की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिएक्शन मिल रहे हैं। फिल्म ने उम्मीद से दोगुनी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। लेकिन क्या आप इमरान हाशमी बेस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं? इमरान हाशमी के करियर की बेस्ट ओपनिंग करने वाली 5 फिल्में-
इमरान हाशमी ने साल 2003 में आई फिल्म फूटपाथ से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन एक्टर का करियर निकल पड़ा। इसके बाद मर्डर जैसी फिल्म ने एक्टर को इंडस्ट्री का लवर बना दिया। बाद में एक्टर ने खुद को आवारापन, जन्नत जैसी फिल्मों से साबित किया।
मर्डर 2
इमरान हाशमी और फिल्म मर्डर का कनेक्शन ऑडियंस भुला नहीं सकते। मेकर्स ने इमरान को लेकर साल 2011 में मर्डर 2 रिलीज की। स फिल्म में बॉक्स ऑफिस 7.10 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। कुल कमाई 47.90 करोड़ रुपए बताई है। बॉक्स ऑफिस पर मर्डर 2 हिट थी।
जन्नत 2
इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत ने अपनी कहानी से लोगों को प्रभावित किया था। साल 2012 में इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। फिल्म ने उस समय 8.52 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी। हालाँकि 42 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये फिल्म एवेरेज ही साबित हुई
द डर्टी पिक्चर
इमरान के करियर में साल 2012 आई फिल्म द डर्टी पिक्चर ने अहम रोल निभाया। ये फिल्म विद्या बालन के नाम और काम से जानी जाती है। लेकिन इमरान हाशमी ने अपनी परफॉरमेंस से अलग ही छाप छोड़ दी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.54 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। कुल 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ये फिल्म हिट साबित हुई।
राज 3
साल 2012 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म राज 3 रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के दिन 10.47 करोड़ रुपए के साथ जबरदस्त ओपनिंग की थी। 70 करोड़ का कुल कलेक्शन था और ये फिल्म सेमी हिट मानी जाती है।
आवारापन 2
साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसके गानों, कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ने ऑडियंस के दिल में एक अलग जगह बनाई। अब इसका दूसरा पार्ट उसी एहसास के साथ रिलीज हो गया है। सीक्वल में पुरानी वाली आवारापन की झलक और म्यूजिक से ऑडियंस को बांधने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ हो रही है। यही वजह रही कि आवारापन 2 को देखने बड़ी संख्या में लोग गए। इस फिल्म ने पहले दिन 21.50 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग की।
डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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