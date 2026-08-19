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इमरान ने मल्लिका शेरावत के बारे में कही थी ऐसी बात, 20 साल तक दोनों में रही अनबन

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म मर्डर में एक साथ नजर आए इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के बीच एक विवाद हुआ था। इस विवाद ने सालों तक सुर्खियां बटोरी। क्या अप दोनों एक्टर्स के बीच की अनबन के बारे में जानते हैं? जानिए आखिर इन्हें दोबारा मिलने में 20 साल क्यों लग गए थे।

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इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के बीच इस वजह से हुआ था विवाद

साल 2004 में एक फिल्म आई थी जिसने हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले इंटिमेट सीन का स्तर कई अधिक बढ़ा दिया था। फिल्म का नाम था ‘मर्डर’ जिसमें इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत ने लीड रोल निभाया था। उस समय इस फिल्म के इंटिमेट सीन के चर्चे खूब हुए थे। आज भी फिल्म की गिनती कल्ट फिल्मों में होती है। इंटिमेट सीन के अलावा दमदार कहानी, परफॉरमेंस और म्यूजिक ने अलग छाप छोड़ी थी। फिल्म ‘मर्डर’ के बाद इमरान और मल्लिका ने कभी साथ काम नहीं किया। दोनों के बीच हुआ विवाद उस समय न्यूज की हैडलाइन में छाया रहा था।

इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत को लेकर दिया था ये बयान

फिल्म ‘मर्डर’ के बाद इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की जोड़ी हिट मानी गई थी। कई बार हिट जोड़ियों को मेकर्स अपनी अगली फिल्मों में भी कास्ट करते हैं। लेकिन दोनों फिर कभी साथ नहीं दिखे। दोनों के बीच अनबन की खबर थी। इसी बीच इमरान का एक ऐसा बयान सामने आया जो शायद मल्लिका को पसंद नहीं आया। दरअसल, साल 2014 में इमरान हाशमी डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ ‘कॉफी विद करण’ के शो पर पहुंचे थे। इस दौरान करण जौहर ने रैपिड फायर राउंड में इमरान से सबसे बुरे किसर का नाम लेने को कहा। इमरान ने बिना सोचे अपनी ‘मर्डर’ की को-स्टार मल्लिका का नाम लिया और उन्हें सबसे बुरा किसर बताया। इमरान यहीं नहीं रुके, करण ने जब अपने अजीबोगरीब सवालों की लिस्ट से एक और सवाल पूछा कि मल्लिका के बेडरूम में क्या मिलेगा। इसके जवाब में इमरान ने कहा 'हॉलीवुड में सक्सेसफुल होने वाली आसन गाइड’।

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इमरान हाशमी

मल्लिका ने सांप को बताया इमरान से अच्छा किसर

इमरान हाशमी के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिर मल्लिका भी चुप नहीं बैठीं। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म ‘हिस्स’ में एक सांप को किस किया था। वो सांप इमरान हाशमी से अच्छा किसर था। दोनों के इन बयानों की वजह से इनके रिश्ते के बीच की अनबन पब्लिक में भी नजर आई।

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मल्लिका शेरावत

20 साल बाद हुई थी इमरान और मल्लिका की मुलाकात

फिर आया साल 2024। फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित की बेटी का रिसेप्शन था। इस दौरान इमरान और मल्लिका करीब 20 सालों में पहली बार इस तरह से साथ दिखे। अचानक हुई ये मुलाकात खबरों की हैडलाइन बन गई। दोनों ने अपने पुराने विवाद को भुलाकर एक दूसरे को सम्मान के साथ ग्रीट किया। पैपराजी को देखकर साथ में पोज भी दिया। इस मुलाकात के बारे में इमरान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बातें पहले हुई थी वो बचपना था। उम्र के साथ बहुत कुछ समझ आता है। इमरान और मल्लिका की ये मुलाकात खूब वायरल हुई थी।

इमरान की आवारापन 2 चमकी

बता दें, इमरान हाशमी अपनी फिल्म आवारापन 2 की सफलता के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं मल्लिका को द ट्रेटर्स के दूसरे सीजन में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को फैन से सपोर्ट मिल रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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