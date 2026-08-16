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इमरान हाशमी के करियर की बेस्ट 5 फिल्में, 7.8 की IMDB रेटिंग कर देगी हैरान, फ्लॉप फिल्म भी शामिल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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इमरान हाशमी के करियर की वो 5 फिल्म जिनकी परफॉरमेंस से एक्टर ने छाप छोड़ दी। IMDB पर इन फिल्मों को शानदार रेटिंग मिली है। इनमें से एक फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई फिर भी मिली बेस्ट रेटिंग। जानिए-

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इमरान हाशमी के करियर की बेस्ट 5 फिल्में,

‘अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ…’ आज का सोशल मीडिया पर ये डायलॉग फिर से खूब वायरल हो रहा है। इमरान हाशमी को पसंद करने वाली ऑडियंस ने उन्हें उन फिल्मों में पसंद किया है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। करियर की शुरुआत में इमरान को फिल्म मर्डर वाली इमेज के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ एक्टर ने खुद को एक एक्टर के तौर पर साबित किया।

इमरान हाशमी की बेस्ट फिल्मों की बात की जाए तो बेशक बॉक्स ऑफिस पर सलमान-शाहरुख की तरफ धमाका नहीं किया, लेकिन उनकी परफॉरमेंस, गानों पर उमकी लिप्सिंग और यादगार गाने देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इमरान के फिल्मी करियर को एक परफॉरमेंस या फिल्मों में नहीं समेटा जा सकता है। लेकिन ये वो 5 फिल्में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। IMDB रेटिंग भी शानदार है।

हक


साल 2025 में आई फिल्म हक शाह बानो केस पर आधारित थी। इस फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में थीं। लेकिन इमरान के किरदार में छाप छोड़ दी थी। उनकी परफॉरमेंस को बेस्ट माना गया। इस फिल्म को IMDB पर सबसे ज्यादा 7.8 की रेटिंग मिली है।

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हक

शंघाई

साल 2012 में आई फिल्म शंघाई का डायरेक्शन दिबाकर बैनर्जी ने किया था। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें इमरान हाशमी ने अपनी परफॉरमेंस से ऑडियंस को प्रभावित किया था। IMDb पर इस फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।

गैंगस्टर


कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर में इमरान हाशमी ने एक अंडरकवर पुलिस एजेंट आकाश का यादगार किरदार निभाया था। एक गैंगस्टर तक पहुंचने के लिए इमरान का किरदार सिमरन को झूठे प्यार में फंसाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। IMDB पर इस फिल्म को 7.2 की रेटिंग मिली हुई है।

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आवारापन

आवारापन

साल 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। बाद में समय के साथ ये फिल्म उनके करियर की सबसे खास बन गई। इस फिल्म के गानों और कहानी ने गहरा प्रभाव छोड़ा था। आज 19 सालाब्द जब फिल्म का सीक्वल आवारापन 2 आया तो कमाई के रिकॉर्ड टूट गए। इस फिल्म को IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है।



जन्नत

साल 2008 में आई फिल्म जन्नत भी इमरान हशमी के करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनकी और सोनल चौहान की जोड़ी को पसंद किया गया था। शानदार कहानी, परफॉरमेंस और यादगार गाने। इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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