एल्विश यादव ने घर पर हुई फायरिंग के बाद शेयर किया अपना पहला बयान, बोले-आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया

यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव ने घर पर हुए हमले के बाद पहली बार स्टेटमेंट शेयर की है। एल्विश ने अपने सभी फैंस का शुक्रिया किया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:21 PM
यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार सुबह अटैक हुआ था। बाइक पर आए तीन अज्ञात लोगों ने उनके 16 बीएचके बंगले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 25 से ज्यादा राउंड फायर हुए। घटना के वक्त एल्विश का पूरा परिवार घर पर था। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आई है। अब इस घटना के बाद पहली बार एल्विश ने अपना स्टेटमेंट शेयर कर फैंस का शुक्रियादा किया है।

एल्विश ने फैंस को कहा शुक्रिया

सोमवार को एल्विश ने अपनी पहली स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने लिखा, “मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी फैमिली और मैं बिल्कुल ठीक हैं। आपकी दुआओं और चिंता के लिए धन्यवाद।”

भाऊ रितोलिया गैंग ने ली जिम्मेदारी

इस अटैक के कुछ घंटे बाद भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इंस्टाग्राम पर भाऊ रितोलिया नाम के हैंडल से पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा गया, “जय भोले की। आज एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई। ये काम नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने किया। उसने सट्टे वाले ऐप्स को प्रमोट करके बहुत घर बरबाद किए हैं। ये चेतावनी है, जो भी ऐसे ऐप्स को प्रमोट करेगा, उसे गोली या फोन मिल सकता है।” पोस्ट पर भाऊ गैंग सिंस 2020 की स्टांप भी लगी हुई थी।

गेट तक पहुंच गए थे हमलावर

CCTV फुटेज में देखा गया कि दो शूटर गन लेकर घर के गेट की तरफ दौड़े और फायरिंग शुरू कर दी। खिड़कियों, दरवाजों और यहां तक कि ऊपर की बालकनी तक गोलियां चलाई गईं। एक हमलावर तो गेट फांदकर मेन डोर तक पहुंच गया। एल्विश के पिता ने बताया कि सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच फैमिली ने गोलियों की आवाज सुनी। जब तक बाहर निकले, तब तक हमलावर भाग चुके थे। करीब 25-30 राउंड फायरिंग हुई।

