एल्विश यादव प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे तो उन्होंने शराब का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उन्हें आचरण हमेशा अच्छा करना चाहिए। इसके साथ ही एल्विश से एक वादा भी लिया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:33 AM
एल्विश यादव ने प्रेमानंद से किया एक वादा, महाराज बोले- अगर ये शराब की बोतल लेकर…

प्रेमानंदजी की तबीयत बिगड़ने की खबरों को लेकर उनके भक्त परेशान हैं। इस बीच इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रेमानंद ने अपने हालचाल बताए और एल्विश यादव से नामजप का वादा लिया। एल्विश ने कहा कि वह राधा नाम जपना शुरू करेंगे। प्रेमानंद ने एल्विश से कहा कि इस जनम में तो उन्नति पिछले कर्मों से मिली है लेकिन अगला जन्म अच्छा हो इसके लिए राधा नाम जपना चाहिए।

दोनों किडनी फेल हैं, अब तो जाना है

प्रेमानंदजी को बताया जाता है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एल्विश उनसे मिलने आए हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'सबकी कृपा से, अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं। पर हां भगवान ऐसा किए हुए हैं कि आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा किए हुए हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है। आज नहीं तो कल जाएंगे। भगवान चलाएं तो मरे को भी जिंदा कर दें। हमारी आशा तो नहीं रह गई कि दोनों किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं।' इस पर एक ब्रजबासी ने पूछा कि प्रेमानंद नहीं होंगे तो उनका क्या होगा। इस पर प्रेमानंदजी ने जवाब दिया, 'राधा नाम सबका मंगल करेगा। सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाए गए राधा नाम की छाप जन-जन में रहेगी।'

एल्विश ने किया 10 हजार नाम जप का वादा

एल्विश यादव वहां खड़े सब सुन रहे थे। प्रेमानंदजी ने उनसे पूछा, 'आप भी नाम जप करते हो?' एल्विश ने ना में जवाब दिया। प्रेमानंदजी बोले, थोड़ा तो किया करो यार। क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो गए हो लेकिन वर्तमान में पावर कहां है। वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर, क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो काउंटर। राधा-राधा...10 हजार नाम जप करो। प्रेमानंदजी पूछते हैं, करोगे? इस पर एल्विश हां में जवाब देते हैं। फिर वह पूछते हैं कितने? एल्विश जवाब देते हैं, दस हजार।

बताया क्यों नाम जप करना है जरूरी

प्रेमानंदजी बोलते हैं, 24 घंटे में जब भी टाइम मिले मन में ही राधा-राधा जाप कर लिया करो। वह बताते हैं, 'भारत में ऐसे कई नौजवान हैं जिनका, लाखों-करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर ग्लास में डालकर पीने के लिए करेंगे तो लाखों करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नौजवान व्यसन से और गंदी आदतों से दूर रहें। नहीं तो इसी जन्म में भले सुख भोग लो लेकिन अंतिम खराब होगा, फाइनल सही होना चाहिए।'

